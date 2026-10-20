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Google'da büyük kesinti! Bankacılık işlemleri etkilendi

Google Cloud'un Londra bölgesinde yaşanan teknik sorun, İngiltere'deki bankaları etkiledi. Revolut'ta kart ödemeleri, para transferleri ve hisse işlemleri aksadı.

Google'da büyük kesinti! Bankacılık işlemleri etkilendi
Begüm Özkaynak

Teknoloji devi Google'ın bulut hizmeti Google Cloud'da yaşanan kesinti, İngiltere'de bankacılık işlemlerini olumsuz etkiledi. Londra merkezli altyapıda ortaya çıkan teknik sorun nedeniyle Revolut ve Lloyds gibi finans kuruluşlarının dijital hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. Bazı müşteriler kartla ödeme, para transferi, ATM'den para çekme ve hisse senedi alım satım işlemlerini gerçekleştiremedi.

GOOGLE CLOUD'DA LONDRA MERKEZLİ KESİNTİ

Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren Google Cloud, salı günü Londra bölgesindeki altyapısında birden fazla teknik sorun yaşandığını duyurdu.

Şirketin hizmet durumu sayfasında yer alan açıklamaya göre, Google Cloud'un europe-west2 olarak adlandırılan Londra bölgesinde sorunlar Greenwich saatiyle 06.08'de (TSİ 09.08) başladı.

Google Cloud, kesintinin nedenini belirlemek ve hizmetleri yeniden normale döndürmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mühendislik ekibimiz sorunu araştırmaya devam ediyor. Kesintiden etkilenen herkesten özür diliyoruz."

REVOLUT'TA KART ÖDEMELERİ VE HİSSE İŞLEMLERİ ETKİLENDİ

Google Cloud kaynaklı teknik sorunlardan etkilendiğini bildiren finans kuruluşları arasında Revolut da yer aldı.

Şirketin internet sitesinde yayımlanan hizmet durumu bilgilerine göre, kesinti nedeniyle şu işlemlerde erişim sorunları yaşandı:

-Kartla ödeme işlemleri
-Para transferleri
-ATM'den nakit çekme
-Döviz alım satım işlemleri

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

Revolut Bank sözcüsü, kesintinin birden fazla hizmeti etkilediğini doğrularken müşteri varlıkları ve kişisel verilerin güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, "Birden fazla hizmetimizi etkileyen bir kesinti yaşıyoruz. Tüm müşterilerimizin paralarının ve verilerinin güvende olduğunu teyit edebiliriz" dedi.

Sorunun sabah saatlerinde tespit edilmesinden bu yana çözüm için çalışıldığını belirten Revolut, yaşanan aksaklıklardan dolayı müşterilerinden özür diledi.

LLOYDS MÜŞTERİLERİ DE ETKİLENDİ

İngiltere'nin büyük bankalarından Lloyds da bazı çevrim içi hizmetlerinde teknik sorunlar yaşandığını açıkladı.

Banka, müşterilerin mobil uygulamaya normal şekilde giriş yapabildiğini ancak bazı dijital bankacılık hizmetlerinde aksaklıklar bulunduğunu bildirdi.

Lloyds sözcüsü, benzer sorunların başka kuruluşları da etkilediğinin farkında olduklarını ve gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

KESİNTİNİN NE ZAMAN SONA ERECEĞİ BİLİNMİYOR

Google Cloud'un Londra bölgesinde başlayan teknik aksaklığın ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin paylaşılan açıklamalarda kesin bir süre verilmedi.

Kesinti, bulut bilişim altyapılarında yaşanan teknik sorunların bankacılık ve finansal işlemler üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.

Google Cloud'un mühendislik ekiplerinin sorunun kaynağını araştırdığı ve hizmetleri normale döndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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