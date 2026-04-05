FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Hindistan, 7 yıl aradan sonra İran'dan petrol aldı

Hindistan'ın, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda tedarik akışının aksamasının etkisiyle 7 yıl aradan sonra yeniden İran'dan petrol aldığı bildirildi.

Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin rafinerilerinin ham petrol ihtiyaçlarını farklı kaynaklardan karşıladığı, bu kapsamda İran'dan da yeniden alım yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, İran'dan petrol ithalatında ödeme konusunda herhangi bir engel bulunmadığı ifade edildi.

Hindistan'ın ham petrolü 40'tan fazla ülkeden temin ettiği vurgulanan açıklamada, şirketlerin ticari değerlendirmelere göre farklı kaynak ve coğrafyalardan petrol tedarik etme esnekliğine sahip olduğu kaydedildi.

Hindistan, ABD'nin İran petrolüne yönelik yaptırımlara tanıdığı muafiyetleri 2019'da yenilememesinin ardından bu ülkeden petrol alımını durdurmuştu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hindistan İran Petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.