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Kulis bilgileri sızdırıldı! Donald Trump 'ülkeye zarar veriyor' altın, Trump yönetiminin temel unsurlarından biri olacak

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.02.2025 17:02
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Altının ons fiyatı 2.900 doların üzerine tırmanarak haftaya rekorla başladı. Art arda gelen rekorlar ağırlıklı olarak jeopolitik riskler ve merkez bankalarının politikalarıyla açıklansa da Financial Times'ta yayımlanan bir köşe yazısında dikkat çeken bir kulis bilgisi yer aldı.

Kulis bilgileri sızdırıldı! Donald Trump 'ülkeye zarar veriyor' altın, Trump yönetiminin temel unsurlarından biri olacak

Kulis bilgisine göre ABD yönetimi, ABD resmi rezervlerinde bilançoya onsu 42 dolar değerle kaydedilen altınları piyasadaki ons değeriyle güncellemeyi planlıyor. Bu sayede bilançoda 800 milyar dolarlık ek kaynak yaratılması hedefleniyor.

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİKLER VE TRUMP’IN GÜMRÜK POLİTİKALARI ETKİLİ

Jeopolitik belirsizlikler ve Trump'ın yeni gümrük tarifelerinin yarattığı endişeler, altın fiyatlarında her gün yeni bir rekor gelmesine yol açıyor. Son 6 haftadır aralıksız değer kazanan altının ons fiyatı bugün de 2 bin 906 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Altın, şu ana kadar yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 11 getiri sağladı. Analistler, altının yükselişinde başta Fed olmak üzere merkez bankalarının daha gevşek bir para politikası benimseyeceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtti. Son olarak Citigroup’un araştırma kolu Citi Research de 2025 için ortalama altın fiyatı tahminini 2 bin 800 dolardan 2 bin 900 dolara çıkardı.

ABD REZERVLERİNDEKİ ALTINLAR TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Dünyanın en saygın finans yayınlarından Financial Times'ın yayın kurulu başkanı ve köşe yazarı Gillian Tett, altınla ilgili değerlendirmelerin yer aldığı köşe yazısında dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Tett’in yazısına göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin rezervlerindeki altınları yeniden değerlemeyi düşünüyor.

Şu anda ABD rezervlerindeki altınlar muhasebe kayıtlarına ons başına 42 dolardan işlenmiş durumda. Bunun bugünkü değerle güncellenmesi durumunda ABD Hazinesi bilançosuna teknik olarak 800 milyar dolarlık ek kaynak eklenmiş olacak.

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Gillian Tett’in yazısında verdiği bilgiye göre konuyla ilgili spekülasyonlar, Hazine Bakanı Bessent'in “ABD bilançosunun varlık tarafını nakde çevireceğine”, yani yalnızca borçlara değil, varlıklara da odaklanacağına dair verdiği söz ve 10 yıllık Hazine tahvili getirilerini düşürme vaadi sonrası daha da yoğunlaştı.

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TRUMP’IN ALTIN POLİTİKASI: “YENİ SİSTEMİN TEMEL UNSURLARINDAN OLACAK”

Yazıda Trump yönetiminin güçlü doların ülke sanayisine zarar verdiğini düşündüğü, ancak doların küresel etkinliğini de korumak istediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu politikalar çelişkili görünüyor, ancak piyasa analistlerinden Luke Gromen’e göre, bu çelişki ABD Hazinesi’nin altının dolar karşısında yükselmesine izin vermesi veya bunu teşvik etmesi durumunda çözülebilir. Gromen 'Altın, Trump yönetiminin açıkça kurmaya çalıştığı yeni sistemin temel unsurlarından biri olacak gibi görünüyor' diyor."

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