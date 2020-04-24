Küresel piyalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Temsilciler Meclisi, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul ederken, açıklanan veriler ve salgının ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmeler, piyasaların dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta itibarıyla 4 milyon 427 bin oldu. Böylece, son 5 haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı toplam 26 milyon 453 bine ulaştı.

Öte yandan, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 11,6 puanlık azalışla 36,9 değerine geriledi ve 11 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Bu gelişmelerle karışık bir seyir izleyen New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, S&P 500 ve Nasdaq endeksi yatay seyretti.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere dün bir araya geldi. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, kurtarma fonu kurulmasına yönelik çalışmalar konusunda uzlaşmaya varıldığını belirterek, "Liderler, AB Komisyonunu ihtiyaçları değerlendirmek ve karşı karşıya kalınan zorluklarla orantılı bir teklif hazırlamakla görevlendirdi" ifadelerini kullandı.