Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Fed Başkanı Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda para politikasının geleceğine ilişkin vereceği ipuçları beklenirken, New York borsasında rekorlar dün de devam etti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Pfizer ile BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı vermesi sonrası görülen küresel risk iştahı pay piyasalarını desteklese de ülke ve sektör bazlı ayrışmaların da arttığı görülüyor.

Öte yandan Fed'in varlık alımlarını azaltmaya ne zaman başlayacağı tartışmaları devam ederken, küresel ölçekte devam eden enflasyon tehdidi, Rusya, Brezilya, Çekya ve Macaristan'dan sonra Güney Kore Merkez Bankası'nın da faiz artışına gitmesine neden oldu.

Güney Kore Merkez Bankası bugünkü toplantısında, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkardı.

Analistler, Powell'ın yarınki konuşması öncesinde bugün ABD'de açıklanacak 2. çeyrek büyüme verisinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, temmuzda aylık yüzde 0,1 azalsa da beklentilerden daha iyi bir performans gösterdi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanış rekorlarına devam etti.

Avrupa borsalarında da çoğunlukla yükselişler görülse de Almanya'da DAX 30 endeksi negatif ayrıştı.

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da geçen ay 100,7 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ağustosta 99,4 puana düşerken, Kovid-19 vakalarının artması ve tedarik darboğazları nedeniyle Alman şirketlerin daha kötümser olduğu bildirildi. Ayrıca Almanya’nın Çin’e ihracatı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 8,4 milyar avroya geriledi. Böylece Almanya'nın en büyük ticaret ortağı Çin'e ihracatı Ağustos 2020’den beri ilk defa düşüş gösterdi.

Veriler sonrası Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer artış kaydetti.

Bugün Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında Kospi endeksi düşüş eğiliminde hareket ediyor. Kospi endeksi şu dakikalarda yüzde 0,6 gerilerken, Güney Kore wonu da dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybetti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.470 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kaybıyla 1.453,30 puandan tamamladı.

Dün düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 0,4 azalışla 8,3796'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3840 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Avro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Kaynak: AA

