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Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ı bekliyor

27.08.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya odaklandı.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ı bekliyor

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izleniyor.

Analistler, son dönem açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.

Dün açıklanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarının, üyelerin faiz oranlarına ilişkin sözle yönlendirmeyi tartıştığını ortaya koyduğunu kaydeden analistler, bugün Powell'ın varlık alımlarının azaltılması konusunda yapması beklenen yönlendirmenin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Powell'ın konuşması öncesinde dün bazı Fed üyelerinin varlık alımlarının bu yıl azaltılmaya başlanması gerektiğini vurgulaması dikkati çekti.

ECB'nin toplantı tutanaklarında ise üyelerin, varlık alım programlarının mevcut konjonktürde devam etmesini istediği ve faiz oranlarına ilişkin sözle yönlendirme dahil bankanın yeni stratejisinin uygulanması konusunda çok yoğun bir tartışma yaşadıkları ortaya çıktı. Tutanaklarda, üyelerin, fiyat artışları ve enflasyonu yakından takip ettikleri ve yeni sözle yönlendirmenin, ECB'yi kredibilitesini zedeleyebilecek uzun politika taahhüdüne zorlamasından endişe duydukları görüldü.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü. Yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,7 büyümesi yönündeydi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 21 Ağustos ile biten haftada 353 bine çıkarak son 5 haftada ilk kez artış kaydetti.

Bu gelişmelerle satıcılı seyreden New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da dün yayımlanan ECB tutanakları sonrası düşüşler görüldü. Pay piyasalarındaki satıcılı seyirde açıklanan öncü verilerin ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret etmesi etkili oldu.

Avro Bölgesi'nde şirket kredilerindeki büyüme hızı temmuzda yavaşlarken, Almanya'da sanayi firmalarının ihracat beklentisi de ağustosta önemli ölçüde azaldı. Ayrıca Almanya'da Tüketici Güven Endeksi Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve yükselen enflasyonun etkisiyle eylül ayı için 0,8 puan azalarak eksi 1,2 puana geriledi.

Verilerin ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76 geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalarak 1,1752'ye indi.

Bugün Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta yıllık yüzde 0,4 gerilerken, çekirdek TÜFE ise yıllıkta değişim gösterdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kaybederek günü 1.448,52 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,16 artışla 8,3926'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3910'dan işlem görüyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yanı sıra bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı ekonomik güven endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı kişisel gelirler ve harcamalar

15.30 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

17.00 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fed
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