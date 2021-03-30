FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. Küresel piyasalar tahlil faizlerindeki artışla karıştı, işte piyasalarda izlenecek veriler

Küresel piyasalar tahlil faizlerindeki artışla karıştı, işte piyasalarda izlenecek veriler

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2021 09:08 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, tekrar yükselişe geçmesiyle dikkati çeken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yatırımcılarda tedirginliğe neden oluyor.

Küresel piyasalar tahlil faizlerindeki artışla karıştı, işte piyasalarda izlenecek veriler

Japonya merkezli Nomura ve İsviçre merkezli Credit Suisse gibi büyük küresel bankaların ABD'de bir hedge fonun teminat tamamlama çağrısına uymayıp temerrüde düşmesi nedeniyle büyük zararlarla karşı karşıya olduklarını duyurmasının ardından, bankacılık sektörüne ilişkin endişeler artarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de tekrar yükselişe geçti.

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün ivme kazanan yükselişiyle yeniden yüzde 1,75'e çıktı.

ABD'DE TAHLİL FAİZLERİ ARTTI, DEV YATIRIM ŞİRKETLERİ DEĞER KAYBETTİ

Tahvil faizlerindeki yükseliş ve temerrüt sorununun büyüyebileceği endişeleri küresel ölçekte banka hisseleri üzerinde baskıya neden olurken, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

New York borsasında dün bankacılık hisseleri öncülüğünde güne düşüşle başlayan endeksler, Kovid-19 salgınına karşı aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ve ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlikle karışık bir seyir izledi.
Dow Jones endeksi yüzde 0,30 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,60 değer kaybetti. Dolar endeksi ise 93,0 ile Kasım 2020'den beri gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 1, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2 ve Morgan Stanley'nin hisseleri de yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 geriledi.

Analistler, endekslerin pozitif seyrinde, artan Kovid-19 vaka sayılarına karşın ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğin etkili olduğunu belirtiyor. Almanya'da dün açıklanan Ifo İhracat Beklenti Endeksi, Asya ve Almanya'nın en önemli ticaret ortağı ABD'deki hızlı ekonomik toparlanmanın etkisiyle martta 13 puan artarak 24,9 puana çıktı ve 2011'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye işaret etti.

ASYA PİYASALARINDA PETROL DÜŞTÜ

Bugün Asya tarafında Nomura hisse senetlerinin fiyatındaki düşüşün ivme kaybetmesinin de etkisiyle pay piyasalarında sakin bir seyir izlenirken, altın ve petrol fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle altının ons fiyatı dün yüzde 1,2 değer kaybetmesi sonrası bugün de yüzde 0,4 azalarak 1.704 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 64,6 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik şubatta yüzde 2,9 olurken, perakende satışlar yüzde 1,5 daralsa da tahminlerin üzerinde kaldı. Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün etkisini artıran tepki alımlarıyla toparlayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazancıyla 1.392,57 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,2 artışla 8,2094'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2720 seviyesinde işlem görüyor.

Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu kaydeden analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşması, Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün (30 Mart) takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mart ayı tüketici güven endeksi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
Piyasalarda takip edilecek verilerPiyasalarda takip edilecek veriler
Çalışmayan kişiler KMH kullanabilir mi?Çalışmayan kişiler KMH kullanabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi
Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
THY'den bilet fiyatlarıyla yeni kampanya
THY'den bilet fiyatlarıyla yeni kampanya
Xiaomi Türkiye'de üretime başladı!
Xiaomi Türkiye'de üretime başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Ölümsüzlük mantarı el yakıyor! Bin liradan satılıyor...
Ölümsüzlük mantarı el yakıyor! Bin liradan satılıyor...
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Altın fiyatları kritik zirveye tutundu
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya Bankası Başkanı Malpass: 2021'in sonuna kadar uzatılması gerekiyor!
Dünya Bankası'ndan koronavirüs çağrısı!
Kral için basılan para rekor fiyata satıldı!
Kral için basılan para rekor fiyata satıldı
Küresel piyasalarda ve yurt içi piyasalarda son durum! İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda takip edilecek veriler
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu! Forbes dergisine kapak oldu!
Traktör parası için Avusturya'ya gitti, iş insanı oldu!
2020’nin en pahalı uçak bileti açıklandı: Tek yön 15 bin 034 lira
İşte 2020'nin en pahalı uçak bileti!
Fed Başkanı Powell: Politika değişikliği 'kademeli ve şeffaf' olacak
Fed Başkanı'ndan çarpıcı açıklama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.