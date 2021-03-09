Küresel piyasalar teşvik paketini bekliyor! İşte piyasalarda bugün takip edilecek veriler

ABD’de, hafta sonu Senato'da kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık destek paketi, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle oylanması için yeniden Temsilciler Meclisine gönderildi. Temsilciler Meclisi'nde çarşamba gününe kadar oylanması beklenen tasarı, kabul edilmesi halinde yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

YELLEN'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Biden yaptığı açıklamada, destek paketi tasarısını masasına gelir gelmez imzalamayı planladığını söyledi.

Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen gerçekleştirdiği bir röportajda, enflasyon ile ilgili soruları yanıtladı. Ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savunan Yellen, "Bunun olacağını gerçekten düşünmüyorum. Salgından önce yüzde 3,5'lik işsizlik oranımız vardı ve enflasyonda artış sinyali yoktu." yanıtını verdi. Yellen ayrıca, gerekirse enflasyondaki artışla mücadele edecek araçlarının bulunduğunu da söyledi.

Bu gelişmelere karşın ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin dün tekrar yüzde 1,60’ın üzerini test etmesi, pay piyasalarında sektör ve hisse bazlı hareketlerin devam etmesine neden oldu.