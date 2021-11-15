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Lagarde’dan enflasyon uyarısı

15.11.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enerji fiyatlarındaki artış veya arz kısıtlamalarının devam etmesi halinde enflasyonun uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğini söyledi.

Lagarde’dan enflasyon uyarısı

Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" oturumuna video konferans yöntemiyle katıldı.

Avro Bölgesi'nde ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2,2 büyüdüğünü anımsatan Lagarde, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yıl sonuna kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Lagarde, "Arz darboğazları ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle büyüme hızı yavaşlıyor." diye konuştu.

Tüketici harcamalarının güçlü olmasına rağmen malzeme, ekipman ve iş gücü kıtlığının imalat üretimine yük olduğunu ve yakın vadeli ekonomik görünümü zayıflattığını belirten Lagarde, "Tedarik kısıtlamaları muhtemelen birkaç ay devam edecek ve 2022'de kademeli olarak hafifleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü tek risk kaynağının arz darboğazları olmadığını vurgulayarak, "Enerji fiyatlarının daha da artması satın alma gücünü düşürerek ve tüketimdeki toparlanmayı duraklatarak büyümeyi azaltabilir." dedi.

Enflasyonun, ekim ayında beklentilerinden daha fazla artarak yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Lagarde, enflasyondaki yükselişin enerji fiyatlarındaki artış, ekonominin yeniden açılmasına bağlı olarak talepteki toparlanma ve Almanya'da geçen yıl uygulamaya alınan geçici KDV kesintilerine son verilmesinden kaynaklandığını anlattı.

Lagarde, "Mevcut vadeli işlem fiyatları 2022'nin ilk yarısında enerji fiyatlarında gözle görülür bir gevşemeye işaret ediyor. Ekonomik toparlanma devam ettikçe ve arz darboğazları gevşedikçe mal ve hizmetler üzerindeki fiyat baskısının normale dönmesini bekleyebiliriz.” dedi.

Enflasyonun gelecek yıl hafiflemesini öngördüklerini ancak enflasyondaki düşün daha önceki beklentilerinden daha uzun süreceğini anlatan Lagarde, "Enerji fiyatlarındaki artış veya arz kısıtlamaları devam ederse enflasyon mevcut beklentimizden daha uzun süre yüksek kalabilir. Bu durum daha yüksek ücretleri ve ardından daha yüksek fiyatları besleyebilir." ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.

Avrupa'da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor.(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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