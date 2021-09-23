Norveç faiz kararını artırdı, Filipinler ise sabit tuttu

Norveç böylece pandemi döneminde devreye alınan acil durum seviyesindeki borçlanma maliyetlerini sona erdiren ülkeler arasına katıldı.

Norges Bank'ın para politikası komitesi, Reuters anketine katılan analistlerin tahminlerine paralel olarak ve merkez bankasının planına uygun olarak, politika faizini sıfır olan rekor düşük seviyeden %0.25'e yükseltti.

ARALIK AYINDA DA ARTIRACAKLAR

Norges Bank Başkanı Oeystein Olsen yaptığı açıklamada, "Komitenin mevcut görünüm ve risk dengesi değerlendirmesine dayanarak, politika faizi büyük olasılıkla Aralık ayında daha da artırılacak" dedi.

Para politikası komitesi, politika faizinin 2022'nin sonuna kadar dört kez daha artırılarak %1.25'e çıkarılacağını açıkladı.

Açıklamadan önce 10.1031 seviyesinde bulunanan euro/Norveç kronu kuru, 10.0786'ya geriledi.

FİLİPİNLİLER ARTIRDI

Filipinler merkez bankası koronavirüs önlemlerinin ekonomiye zarar verebileceğini ifade ederek politika faizini sabit tuttu.

Böylelikle üst üste 7. toplantıdan da faiz ile ilgili bir değişiklik yapılmaması kararı çıkmış oldu.

Banka gecelik ters repo faiz oranını %2.0 seviyesinde sabit tuttu.

Kaynak: Reuters



