FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

O ülkede kritik kiralık konut hamlesi! Bir milyon daire için kira artışı donduruldu

ABD'nin New York City Belediyesi'nden kritik bir kiralık konut hamlesi geldi. Belediye Başkanı Zohran Mamdani seçim vaadini gerçekleştirdi ve şehirdeki 1 milyondan fazla dairede kiralar tamamen donduruldu.

O ülkede kritik kiralık konut hamlesi! Bir milyon daire için kira artışı donduruldu
Cansu Çamcı

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, seçim kampanyasının en büyük vaatlerinden birini görevinin altıncı ayında hayata geçirdi. New York Belediyesi Kira Düzenleme Kurulu (RGB), yapılan oylamada 7'ye karşı 1 oyla şehir genelindeki yaklaşık 1 milyon kira korumalı (rent-stabilized) dairede kiraların dondurulmasını onayladı.

1 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak bu tarihi karar, şehirdeki tüm dairelerin %40'ından fazlasını kapsıyor ve bu tarihten sonra yenilenecek 1 ve 2 yıllık sözleşmelerde fiyat artışını tamamen engelliyor.

GELİRİN ÇOĞU KİRAYA GİDİYOR

2023 New York Şehri Konut ve Boşluk Anketi verilerine göre, New York'taki kiracı hanelerin yüzde 43'ü gelirlerinin üçte birinden fazlasını, yüzde 25'i ise yarısından fazlasını kiraya harcıyor. Bu nedenle kira korumalı bir dairede oturmak, şehir sakinleri için hayati bir önem taşıyor.

Belediye Başkanı Mamdani, kira dondurma hamlesinin yanı sıra, önümüzdeki on yıl içinde uygun fiyatlı konutlar inşa etmeyi hedefliyor.

ZENGİNLER DE YARARLANIYOR

Alınan bu karar sadece dar gelirlileri değil, yüksek gelirli New Yorkluları da yakından ilgilendiriyor. Resmi verilere göre, kira korumalı dairelerin yüzde 30'unda yıllık geliri 100 bin doların üzerinde olan haneler yaşıyor.

Kira dondurma kararı kiracıları sevindirse de emlak sektörü ve mülk sahipleri tepkili.

'ŞEHRİN KONUT PİYASASI TEK AKCİĞERLE NEFES ALIYOR' BENZETMESİ YAPTI

Kira Düzenleme Kurulu'nun ret oyu veren tek üyesi ve NYU Stern Finans Profesörü Arpit Gupta da karara karşı çıkanlardan. Gupta, kira korumalı dairelerin bulunmasının zorlaşacağını ve bu durumun insanları daha pahalı olan serbest piyasa konutlarına iteceğini savunarak, "Şehrin konut piyasası şu an tek akciğerle nefes alıyor" benzetmesini yaptı.

Oylamadan hemen önce kurul üyesi Christina Smyth istifa ederek karara tepki gösterdi. Smyth, kurulun araştırma metodolojisini eleştirerek, Belediye Başkanı Mamdani'nin dokuz kurul üyesinden altısını bizzat atadığına dikkat çekti.

"BU NEW YORK KİRACILARI İÇİN TARİHİ BİR ZAFERDİR"

Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise eleştirilere yanıt olarak kurulun tüm verileri titizlikle incelediğini belirterek, "Bu, New York kiracıları için tarihi bir zaferdir. Sigorta gibi bina işletme maliyetlerini düşürerek ve kiracı haklarını koruyarak New York'u daha yaşanabilir bir şehir yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca abone etkilenecek! Faturalarda yeni dönem başladıMilyonlarca abone etkilenecek! Faturalarda yeni dönem başladı
Bozcaada'da yasak kararı: Bazı araçlar giremeyecekBozcaada'da yasak kararı: Bazı araçlar giremeyecek

Anahtar Kelimeler:
Kira abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.