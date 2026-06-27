O ülkede kritik kiralık konut hamlesi! Bir milyon daire için kira artışı donduruldu

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, seçim kampanyasının en büyük vaatlerinden birini görevinin altıncı ayında hayata geçirdi. New York Belediyesi Kira Düzenleme Kurulu (RGB), yapılan oylamada 7'ye karşı 1 oyla şehir genelindeki yaklaşık 1 milyon kira korumalı (rent-stabilized) dairede kiraların dondurulmasını onayladı.

1 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak bu tarihi karar, şehirdeki tüm dairelerin %40'ından fazlasını kapsıyor ve bu tarihten sonra yenilenecek 1 ve 2 yıllık sözleşmelerde fiyat artışını tamamen engelliyor.

GELİRİN ÇOĞU KİRAYA GİDİYOR

2023 New York Şehri Konut ve Boşluk Anketi verilerine göre, New York'taki kiracı hanelerin yüzde 43'ü gelirlerinin üçte birinden fazlasını, yüzde 25'i ise yarısından fazlasını kiraya harcıyor. Bu nedenle kira korumalı bir dairede oturmak, şehir sakinleri için hayati bir önem taşıyor.

Belediye Başkanı Mamdani, kira dondurma hamlesinin yanı sıra, önümüzdeki on yıl içinde uygun fiyatlı konutlar inşa etmeyi hedefliyor.

ZENGİNLER DE YARARLANIYOR

Alınan bu karar sadece dar gelirlileri değil, yüksek gelirli New Yorkluları da yakından ilgilendiriyor. Resmi verilere göre, kira korumalı dairelerin yüzde 30'unda yıllık geliri 100 bin doların üzerinde olan haneler yaşıyor.

Kira dondurma kararı kiracıları sevindirse de emlak sektörü ve mülk sahipleri tepkili.

'ŞEHRİN KONUT PİYASASI TEK AKCİĞERLE NEFES ALIYOR' BENZETMESİ YAPTI

Kira Düzenleme Kurulu'nun ret oyu veren tek üyesi ve NYU Stern Finans Profesörü Arpit Gupta da karara karşı çıkanlardan. Gupta, kira korumalı dairelerin bulunmasının zorlaşacağını ve bu durumun insanları daha pahalı olan serbest piyasa konutlarına iteceğini savunarak, "Şehrin konut piyasası şu an tek akciğerle nefes alıyor" benzetmesini yaptı.

Oylamadan hemen önce kurul üyesi Christina Smyth istifa ederek karara tepki gösterdi. Smyth, kurulun araştırma metodolojisini eleştirerek, Belediye Başkanı Mamdani'nin dokuz kurul üyesinden altısını bizzat atadığına dikkat çekti.

"BU NEW YORK KİRACILARI İÇİN TARİHİ BİR ZAFERDİR"

Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise eleştirilere yanıt olarak kurulun tüm verileri titizlikle incelediğini belirterek, "Bu, New York kiracıları için tarihi bir zaferdir. Sigorta gibi bina işletme maliyetlerini düşürerek ve kiracı haklarını koruyarak New York'u daha yaşanabilir bir şehir yapmaya devam edeceğiz" dedi.