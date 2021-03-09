FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. OECD, Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini iki katına çıkardı

OECD, Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini iki katına çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2021 13:32 | Son Güncelleme

Türkiye için büyüme beklentisini 2,9 olarak belirleyen OECD, bu açıklamayı güncelleyerek büyüme tahminini iki katına çıkardı.

OECD, Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini iki katına çıkardı

Dünya ekonomisi büyüme beklentisini yüzde 4,2'den 5,6'ya çıkaran OECD, yaptığı değerlendirmede Türkiye için büyüme beklentisini iki katından fazlaya çıkartarak yüzde 2,9'dan 5,9'a güncelledi.

MART ARA DÖNEM EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle önemli ölçüde iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, aralıkta yüzde 4,2 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,6’ya, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 2,9’dan yüzde 5,9'a revize etti.

Raporda, koronavirüse karşı aşıların kademeli uygulanmasının ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde ilave mali desteklerin küresel ekonomik görünümde önemli ölçüdeki iyileşmeye yardımcı olduğu kaydedildi.

OECD raporunda, “Küresel ekonomik görünüm, etkili Kovid-19 aşıların kademeli olarak uygulanması, bazı ülkelerde ek mali destek açıklanması ve ekonomilerin salgının yayılmaması için uygulanan kısıtlamalarla daha iyi başa çıktığına dair işaretlerin yardımıyla son aylarda önemli ölçüde iyileşti.” ifadesine yer verildi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ BÜYÜDÜ

Raporda, koronavirüs kısıtlamalarının bazı ülke ve sektörlerde kısa vadede büyümeyi geciktirdiğine vurgu yapıldı.

Ekonomiye yönelik büyük risklerin devam ettiğine yer verilen raporda, ülkelerde aşılamanın daha hızlı ilerlemesinin kısıtlamaların daha çabuk kaldırılmasını, güven ve harcamaların artırılmasını sağlayacağına işaret edildi.

Raporda, “Aşılamada yavaş ilerleme ve mevcut aşıların etkisiz kaldığı yeni virüs mutasyonlarının ortaya çıkması daha zayıf bir ekonomik toparlanma, daha büyük istihdam kayıpları ve daha fazla şirket iflasıyla ile sonuçlanır.” uyarısı yapıldı.

Ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesi için aşılamada hıza ihtiyaç olduğunu kaydedilen raporda, fırsatları ortaya çıkarmak, ekonomik dinamizmi geliştirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir toparlanmayı teşvik etmek için tüm ülkelerde geniş kapsamlı yapısal reformlara ihtiyaç olduğuna da vurgu yapıldı.
OECD'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verilen raporda, aralıkta 2021 için yüzde 4,2 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6’ya yükseltildi. Bu rakam, 2022 için de yüzde 3,7’den 4’e çıkarıldı.

Daha önce 2021 için yüzde 3,2 olarak açıklanan ABD ekonomisinin büyüme tahmini 6,5'e, 2022'de ülke ekonomisinin büyüme tahmini de yüzde 3,5’ten 4’e revize edildi.

Avro Bölgesi için 2021’de öngörülen yüzde 3,6'lık büyüme tahmini yüzde 3,9’a, gelecek yıl için de yüzde 3,3’ten 3,8’e yükseltildi.

İngiltere ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 4,2’den 5,1’e, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,1’den yüzde 4,7’ye çıkarıldı.

ÇİN'İN BÜYÜME TAHMİNİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 8 olarak açıklanan büyüme tahmininin 0,2 puan aşağı çekilmesi dikkati çekti. Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 7,8, 2022'de yüzde 4,9 büyüyeceği öngörülüyor.

Nisanda başlayan mali yıl için büyüme tahmini Hindistan için yüzde 7,9’dan 12,6’ya revize edildi. Meksika için bu yıla yönelik büyüme tahmini 3,6’dan 4,5’e ve Arjantin için 3,7’den yüzde 4,6’ye çıkarıldı.

OECD raporunda, Türk ekonomisine yönelik aralıkta bu yıl için yüzde 2,9 olan büyüme tahmini de 5,9’a yükseltildi.

Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3,2’den yüzde 3'e çekildi.

(AA)

Merkez Bankası'ndan piyasaya 66 milyar liraMerkez Bankası'ndan piyasaya 66 milyar lira


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
Almanya'da ihracat artışı ocakta da devam ettiAlmanya'da ihracat artışı ocakta da devam etti
Bekçi zammı ne kadar oldu?Bekçi zammı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar
Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar
Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası
Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
İşten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı
Üniversiteli gencin kapış kapış giden girişimi!
Üniversiteli gencin kapış kapış giden girişimi!
Bakan Selçuk: Ödemeler bugün hesaplarda!
Bakan Selçuk: Ödemeler bugün hesaplarda!
Tesadüfen başladı, 14 çeşit sabun üretiyor
Tesadüfen başladı, 14 çeşit sabun üretiyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
'Altın 50 dolar daha kaybedebilir'
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Kamu bankalarının çalışma saatleri değişti!
Altın neden yükselmiyor?
Altın neden yükselmiyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da ihracat artışı ocakta da devam etti
Almanya'da ihracat artışı ocakta da devam etti
Küresel piyasalar teşvik paketini bekliyor! İşte piyasalarda bugün takip edilecek veriler
Küresel piyasalar teşvik paketini bekliyor!
Çarpıcı Moody's raporu: Koronavirüs ABD'de cinsiyet eşitsizliğini artırdı!
Koronavirüs ABD'de cinsiyet eşitsizliğini artırdı!
Petrolün fiyatı düştü! İşte düşmesinin nedeni
Petrolün fiyatı düştü! İşte düşmesinin nedeni
Teşvik Paketi'nin Temsilciler Meclisi’nde ne zaman onaylanacağı açıklandı
Teşvik Paketi'nin onaylanma tarihi belli oldu
Elon Musk bir haftada 27 milyar dolar kaybetti!
Bir haftada 27 milyar dolar kaybetti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.