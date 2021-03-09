OECD, Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini iki katına çıkardı

Dünya ekonomisi büyüme beklentisini yüzde 4,2'den 5,6'ya çıkaran OECD, yaptığı değerlendirmede Türkiye için büyüme beklentisini iki katından fazlaya çıkartarak yüzde 2,9'dan 5,9'a güncelledi.

MART ARA DÖNEM EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle önemli ölçüde iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, aralıkta yüzde 4,2 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,6’ya, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 2,9’dan yüzde 5,9'a revize etti.

Raporda, koronavirüse karşı aşıların kademeli uygulanmasının ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde ilave mali desteklerin küresel ekonomik görünümde önemli ölçüdeki iyileşmeye yardımcı olduğu kaydedildi.

OECD raporunda, “Küresel ekonomik görünüm, etkili Kovid-19 aşıların kademeli olarak uygulanması, bazı ülkelerde ek mali destek açıklanması ve ekonomilerin salgının yayılmaması için uygulanan kısıtlamalarla daha iyi başa çıktığına dair işaretlerin yardımıyla son aylarda önemli ölçüde iyileşti.” ifadesine yer verildi.