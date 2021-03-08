Petrolün fiyatı 70 doları geçti!

OPEC+ ülkelerinin toplam üretimi sabit bırakma kararına karşın, Suudi Arabistan da, bir süredir gönüllü olarak uyguladığı günde ortalama 1.0 milyon varil üretimi kısıntısını bir ay daha uzatmaya karar verdi.

PETROL FİYATLARI ARTTI

OPEC+ geçen yıl pandeminin talebi düşürmesiyle, petrol üretimini günlük 9.7 milyon varil kısmıştı. Mevcut durumda OPEC+ hâlâ yaklaşık günlük 7 milyon varillik petrol arzını kısıtlıyor. Suudi Arabistan'ın gönüllü üretim azaltmasıyla birlikte arz kısıtlamasının nihai hacmi günlük 8 milyon varile düzeyinde.

Anlaşmaya göre iç ihtiyaçlarını karşılamaları için Rusya'nın petrol üretimini Nisan'da günlük 130,000 varil, Kazakistan'ın ise günlük 20,000 varil artırmalarına izin verildi.

ABD'de Hazine tahvili faizlerinin yeniden yükselmesinin etkisiyle gerileyen altının ons fiyatı 1,687 dolara kadar indikten sonra, yeni haftaya, geçen haftanın son işlem gününde döndüğü 1,700 dolar düzeyinde başladı.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

Brent petrol yüzde 2.15 artışla 70.85 dolar,

Batı Teksas yüzde 1.66 artışla 67.46 dolar,

Altın yüzde 0.55 artışla 1,707.94 dolar,

Gümüş yüzde 1.75 artışla 25.62 dolar,

Bakır yüzde 4.52 artışla 8,977.00 dolar,

Platin yüzde 0.72 artışla 1,141.67 dolar,

Paladyum yüzde 0.71 artışla 2,356.43 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada, gram altın 414 liraya, çeyrek altın 689 liraya, Cumhuriyet altını da 2,772 liraya yükseldi.