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Piyasalar merakla bekliyordu! Fed Başkanı Powell Jackson'dan kritik mesajlar! Dolar ve altın...

26.08.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve altın yatırımcılarının beklediği kritik toplantı başladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda dikkat çeken mesajlar verdi. Powell, Eylül’deki faiz artışının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını söyledi. Öte yandan Powell'dan faiz artışlarının ekonomi için ‘acı verici’ olabileceği uyarısı geldi.

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed Başkanı Powell Jackson'dan kritik mesajlar! Dolar ve altın...

Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı ve piyasaların merakla beklediği konuşmasında Eylül’deki faiz artışının boyutunun tamamen veriye bağlı olacağını söyledi.

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole merkez bankacılar sempozyumunun açılışında konuşan Powell, enflasyonun kontrol altına alınması içir sıkı para politikasının bir süre için daha yavaş büyüme, zayıf bir iş gücü piyasası ve hane halkları ile işletmeler için "biraz acı" anlamına geldiğini vurguladı.

"Enflasyonu düşürmek büyük olasılıkla uzun bir dönem için dtrendin altında bir büyüme gerektirecek" dile konuşan Powell, "Enflasyonu düşürmenin talihsiz maliyetleri var, ancak fiyat istikrarını yeniden tesis etmemek çok daha büyük acı anlamına gelir ifadelerini de kullandı.

20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısında faizler konusunda nasıl bir adım atılacağı konusunda işaret vermeyen Powell, faiz artırımı oranı belirlenirken kararın tamamen Temmuz toplantısından sonra gelen verilere bakılarak verileceğini vurguladı.

ONS ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ons altın, Fed Başkanı Powell’ın sempozyumda yapacağı konuşma öncesi düşüşe geçti.4 haftalık yükselişinin ardından geçen haftayı kayıpla kapatan altın, bugünkü %0,70’lik düşüşle haftalık bazda kazançlarını silerek açılış seviyesine indi. Bu seviye altı kapanış olması durumunda altın kaybını ikinci haftaya taşımış olacak.

dolars-altin

DOLAR KURU YILIN ZİRVESİNDE

Dün önce 18,18’i gören dolar/TL, gece 18,22’ye çıkarak yılın rekorunu kırdı. Önceki dakikalarda tekrar 18,22 test edilerek yıl içi rekor seviye test edildi. Eylül 2021’de yükselişe geçen dolar kuru, 20 Aralık’ta 18,36 ile tarihi yüksek seviyeyi görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
powell konuşması
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