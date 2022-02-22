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Rublede 2 yılın en büyük düşüşü

22.02.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasıyla Rus para birimi ruble ve borsalardaki değer kayıpları artıyor. Ruble dolar karşısında 80'i görerek Kasım 2020'den beri en büyük düşüşü kaydetti. Borsalar da sert düştü.

Rublede 2 yılın en büyük düşüşü

Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi güne yüzde 1 artışla başlayarak 80 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1 yükselişle 91,1’e çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), yüzde 6,6 değer kaybederek 2.853 puana, RTS endeksi de yüzde 10 azalarak 1.087 puana kadar geriledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış ve ABD ile Avrupa Birliği gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacaklarını duyurmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi
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