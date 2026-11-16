FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Rusya'nın enerji ve ham madde dışı ihracatı yüzde 7 arttı

Rusya'nın enerji ve ham madde dışı ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 123,5 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın enerji ve ham madde dışı ihracatı yüzde 7 arttı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Roman Çekuşov, Moskova'da düzenlenen "Rusya'da Üretildi" adlı forumda konuştu.

Rus sanayicilerin ve tarım üreticilerinin çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Çekuşov, "Enerji ve ham madde dışı ihracatımız 123,5 milyar dolara ulaştı. Bu geçen yıla göre yüzde 7 artış anlamına geliyor." dedi.

İhracattaki artışın sürdürülmesinin önemine işaret eden Çekuşov, gelecek yıl ulusal proje kapsamında ihracatın desteklenmesi için 80,5 milyar ruble kaynak ayrıldığını bildirdi.

Rusya'nın enerji ve ham madde dışı ihracatı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 163,6 milyar dolara ulaşmıştı.

Ülkenin söz konusu ihracatında metalürji, makine ve ekipman, kimya sanayisi ve gübre önemli yer tutarken Rus hükümeti, enerji dışı ürünlerin ihracatını artırmaya ve yeni pazarlara açılmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Moody'sten bankacılık sektörü için 2027 mesajıMoody'sten bankacılık sektörü için 2027 mesajı
Elinde altın olanlara kritik uyarı geldi: İşte 2027 yılı öngörüsüElinde altın olanlara kritik uyarı geldi: İşte 2027 yılı öngörüsü

Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

Erken seçim hesabında asgari ücret ve emekli zammı detayı! Erdoğan'a yeni tarih önerisi

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.