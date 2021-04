Rusya'ya domates kotası yine doldu

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLATILDI

Her seferinde 50'şer bin tonluk kotalar açıldığını, Rusya'nın kotayı tamamen kaldırmadığını söyleyen Civan, "Her seferinde kota sonuna gelindiğinde ihracat duruyor, yeni kota açılana kadar 3-4 hafta veya daha uzun süre bekleniyor ve yeniden açılıyor. Kalıcı çözüm bu kotanın tamamen kaldırılması. Bu kota kaldırılmadan maalesef ihracatçı rahat çalışamayacak. Şu an bakanlıklar düzeyinde yeniden resmi girişimler başlatıldı ve kotanın tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

KOTASIZ TİCARET

Kotanın 250 bin tona ulaşmasıyla Rusya domates ihracatının bir kez daha durdurulduğunu belirten Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, hem havaların soğuk gitmesi ve iç piyasadaki talebin yüksek olması hem de diğer ülkelere domates ihracatı nedeniyle Rusya'ya ihracatın durmasının piyasayı çok etkilemeyeceğini söyledi. Mayıs ayı başı itibarıyla yeni sera ürünlerin çıkmaya başlayacağını açıklayan Doğan, "Havalar ısındığı için de zaten fiyat düşüşü olur. Tabi Rusya'ya da ihracat olsaydı daha iyi olurdu. Her zaman talebimiz kotasız ticaret ama yine öncelikli kotanın açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

