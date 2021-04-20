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Bakan Dönmez: Karadeniz gazı 2023'e yetişecek

20.04.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na ( PEMT-21) video konferans yöntemiyle katılıyor.

Bakan Dönmez: Karadeniz gazı 2023'e yetişecek

Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Sakarya Gaz Sahası’nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih’in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz." dedi.

"KARADENİZ GAZININ İLK FAZINI 2023'E YETİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Zihinlerdeki duvarları yıkmak, kendi kalıplarımızı kırmak. Teknolojiyi alan ve kullanan değil, onu geliştiren sistemi kurgulamak zorundayız. Bugün teknoloji oyun değiştirici olarak kabul ediliyor. Bir kere yapıp bırakmak değil asıl meselemiz. Başarısız olsak da denemek. Teknolojiyi üretmek, elde etmek zorundayız.

Daha fazla yerli teknolojiyi işimize entegre etmekten geçiyor. Üretilmeyeni üretmek, çalışılmayanı çalışmak zorundayız.

PEMT'in ilk toplantısının ardından sinerji yakaladık. PEMT'in sektörde olumlu izdüşüm bırakması yerlileşme çalışmaları adına önemli oldu.

İlk toplantımızdan bu yana yeni fikir ve projeler ortaya atıldı. İlk sondaj kulesi, çatlatma, sondaj muhafaza kutusu gibi pek çok ekipman yerli imkanlarla üretilmeye başlandı.

Yerli su altı robotumu Kaşif ve klinkat sistemimiz Titiz başta olmak üzere birçok ürün Made in Turkiye imzasıyla üretiliyor.

Karadeniz gazının ilk fazının 2023'e yetiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde kuyu testlerine başlayacağız.

Fatih Sondaj Gemisi Amasra 1 lokasyonunda keşif amaçlı sondaj çalışmasına devam ediyor.

Biz sektörümüzün inancından yola çıkarak dedik ki "Biz bize yeteriz". Eğer ekipmanların yerli muadillerini üretmeseydik yurtdışına 263.5 milyon lira bedel ödeyecektik. Ülkemizde kalan para yerlileşmeyle 76 milyon lira oldu.

Hem kara hem de deniz sondajlarımızda yürüttüğümüz operasyonlarda PEMT önemli bir kaldıraç olacaktır.

Burada pek çok üretici, tedarikçi ile birlikte olacağız. PEMT ile bu sektörde faaliyet gösteren paydaşlar sürece entegre olacak. Yeni şirketlerin yeni yatırımcıların sürece dahil olması sağlanacak.

Biz enerji sektörü olarak elde ettiğimiz başarıları daha ileri götürmekte kararlıyız.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
tamamm
socar a satmayın gaz alma garantili
2023 olması önemli tabi tövbe tövbe ...

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