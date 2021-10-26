Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı! "Türkiye’nin Milli Gelirinin 1.5 katı"

ABD'li araç kiralama firmalarından Hertz, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirmişti.

Müşterilerinin kasım ayı itibarıyla ABD'deki büyük pazarlarda ve Avrupa'daki belirli şehirlerde Tesla Model 3 araç kiralayabileceklerini belirten Hertz, şirketin küresel operasyonlarında yeni elektrikli araç şarj altyapısı da kuracağını açıklamıştı.

TESLA'NIN HİSSELERİ DEĞER KAZANDI

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Hertz'in elektrikli araç kiralama hizmetine yönelik yatırım kararının ardından yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

Hisse değeri 1000 dolara kadar yaklaşan Tesla'nın piyasa değeri ise ilk kez 1 trilyon dolara ulaştı.

"TÜRKİYE'NİN MİLLİ GELİRİNİN 1.5 KATI"

Ekonomist ve akademisyen Özgür Demirtaş, Tesla'nın piyasa değeri hakkında paylaştığı tweette, "Tesla hisse senedi 1000 dolar! Helal olsun Elon Musk’a. Öyle veya böyle bu bir devrimdir… Şirketin piyasa değeri şu anda tüm Türkiye’nin Milli Gelirinin 1.5 katı. Not: yakında 2 katı da olur!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Kaynak: AA



