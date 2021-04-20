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Toshiba, İngiliz CVC'nin 20 milyar dolarlık teklifini geri çevirdi

20.04.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon Toshiba, İngiliz CVC'nin 20 milyar dolarlık satın alma teklifini geri çevirdi.

Toshiba, İngiliz CVC'nin 20 milyar dolarlık teklifini geri çevirdi

Japon sanayi grubu Toshiba Corporation, İngiliz özel sermaye şirketi CVC Capital Partners'ın 20 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti.

"ÖZGÜN" DEĞİL

Toshiba’dan yapılan açıklamada, CVC’nin bağlayıcı olmayan satın alma teklifinin gerçekten değerlendirilecek kadar “özgün” olmadığı belirtildi.

CVC, Japon firmasını satın alıp borsadan çıkararak özel bir şirket hale getirmeyi planlıyordu.

Toshiba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel ekonomik krizden olumsuz etkilendi.

Japon şirketin portföyünde nükleer santral ve savunma projelerinin olması nedeniyle Japon hükümetinin satışa onay vermesi gerekiyor.

AA

CVC’nin Toshiba teklifinin detayları ortaya çıkmaya başladıCVC’nin Toshiba teklifinin detayları ortaya çıkmaya başladı


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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