Yunanistan'da ada satışa çıktı: İşte fiyatı! Ünlü oyuncunun adı geçmişti

Yunanistan'ın güneydoğusundaki Strongylo Adası'nın 5 milyon dolarlık fiyatla satışa sunulduğu aktarıldı.

CNBC-e'de yer alan bilgilere göre; Patmos ve Leros adalarına yakın konumda olan ada, doğal plajları ve yapılaşmamış arazisiyle dikkat çekiyor.

Strongylo, yaklaşık 219 bin metrekarelik alan sahipken adada üç doğal plaj da var. Bunlardan birinin yaklaşık 110 metre uzunluğunda korunaklı bir kumsaldan oluştuğu öğrenildi.

ÖZEL MÜLK YA DA TURİZM TESİSİ

Söz konusu satış ilanında adanın, özel bir konut ya da üst segment bir eko-turizm tesisi geliştirmek isteyen yatırımcılar için potansiyel fırsat olarak tanıtıldığı aktarıldı.

Adada eski bir eve ait taş kalıntılar ve bir kuyunun bulunduğu öğrenilirken ilanda doğal su kaynağından ve yakındaki Marathos Adası üzerinden elektrik şebekesine bağlanma ihtimalinden söz edildiği kaydedildi. Fakat bu olanakların kullanılabilirliği ve maliyeti için ayrıca değerlendirme yapılmasının gerektiği işaret edildi.

Adada yapılaşmanın ise imar kuralları, izinler ve resmi onaylara bağlı olarak kaydedilirken satış ilanında belirtilen geliştirme potansiyelinin, projelerin kesin olarak hayata geçirilebileceği anlamına gelmediği aktarıldı.

SADECE DENİZ YOLUYLA ULAŞILABİLİYOR

Strongylo'ya özel tekne ya da deniz taksisiyle ulaşılabilirken yakındaki Leros Adası'nın Atina'ya hava bağlantısı var ve Patmos ve Lipsi de bölgedeki ulaşım seçenekleri arasında.

Greek Reporter’ın aktardığına göre adanın izole konumu mahremiyet arayan alıcılar açısından avantaj sağlıyor, ulaşım, su ve elektrik altyapısı ile olası inşaat çalışmaları için ek planlama ve maliyet gerektiriyor.

JOHNNY DEPP İDDİASI

Strongylo, 2015'de Hollywood oyuncusu Johnny Depp'in adayı 4,2 milyon euroya satın aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Haberlerde, işlemin bir emlak danışmanlığı şirketi tarafından doğrulandığı ileri sürülmüştü.

Buna karşın adanın günümüzde kime ait olduğunun netlik kazanmadığı kaydedilirken Depp'in mülkle bağlantısının devam ettiğinin de doğrulamadığı belirtildi.

FİYATI BELLİ OLDU

Strongylo için açıklanan güncel satış fiyatının 5 milyon dolar olduğu öğrenilirken adanın özel bir yaşam alanına mı yoksa turizm projesine mi dönüşeceğinin, alıcının kararına ve gerekli resmi izinlere bağlı olacağı vurgulandı.