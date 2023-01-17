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0,69 konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 konut kredisi ödeme planı ve taksitleri nasıl? İşte ucuz konut kredi tablosu

17.01.2023 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

0.69 faizli konut kredisi kampanyasının detayları merak ediliyor. Yeni Evim Kampanyası kapsamında orta gelirli ailelere 0.69'luk oranla düşük faizli kredi fırsatı sunuluyor. Ucuz konut sahibi olmak isteyenler için başvurular başladı. Peki, 0,69 konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 konut kredisi ödeme planı ve taksitleri nasıl? İşte ucuz konut kredi kampanyasına dair tüm detaylar...

0,69 konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 konut kredisi ödeme planı ve taksitleri nasıl? İşte ucuz konut kredi tablosu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kapsamında başvurular başladı. Orta gelirli ailelerin ev sahibi olabileceği kampanya kapsamında 0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli ödemeler yapılabilecek. Peki, 0,69 konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 konut kredisi ödeme planı ve taksitleri nasıl? İşte ucuz konut kredi tablosu...

0,69 KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

0,69 konut kredisi veren bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım olarak açıklandı. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin bu bankalara başvuru yapması gerekiyor. Kampanyaya ilişkin olarak yenievimkampanyasi.com.tr web sitesi de hazırlandı.

0,69 konut kredisi

0,69 KONUT KREDİSİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak olan kampanyada azami 15 yıl vade ile sıfır virgül 69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor.

0,69 konut kredisi

Finansman tutarı 2 Milyon TL’ye kadar 0,69, 2 ile 4 Milyon TL arası için 0,79 ve 4 ile 5 Milyon TL arası 0,99 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacak. Konut satış bedelinin %5’i kadar tutar yüklenici firma katkısı olarak ilk azami 3. yıla kadar ödeme planına yansıtılacak.

Ayrıca ilk üç yılda (finansman kolaylık dönemi) finansman taksitlerinin hane gelirinin %30’unu geçen kısmı için katkı sağlanacak. Sağlanan katkılar son 8 yılda finansman taksitleriyle birlikte geri ödenecek.

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0,69 KONUT KREDİSİ TAKSİTLERİ NE KADAR?

2 milyon liralık ev kredisinde ortalama aylık ödeme 15 yıl vadede 19 bin 440 lira, 10 yıl vadede 24 bin 560 lira düzeyinde hesaplanırken, 1 milyon liralık ev kredisi çeken vatandaşların aylık cebinden çıkacak para 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 9 bin 720 lira ve 12 bin 280 liraya yakın olacak.

Çekilen 2 milyon liralık kredinin 15 yıl vadede toplam geri ödemesi 3,5 milyon lirayı, 10 yıl vadede 2 milyon 950 bin lirayı bulacak. Kredi tutarının 1 milyon lira kullanılması durumunda ise toplam geri ödeme tutarı 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 1 milyon 750 bin lira ve 1 milyon 474 bin lira düzeyinde gerçekleşebilecek.

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PEŞİNAT VERİLECEK Mİ?

Konut bedelinin en az %10’u peşin alınacak. Daha az finansman kullanmak isteyen vatandaşlarımız isterse peşinat oranını arttırabilecek.

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KİMLER BAŞVURABİLİR?

18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa ya da son 1 yılda konut satışı gerçekleştirmiş kişiler projeye dahil olamayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek.

Ölüm ya da boşanma gibi zorunlu sebepler dışında alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

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