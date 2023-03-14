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0,69 kredi faizi, 2 yıl geri ödemesi yok! İstanbul, Ankara, İzmir… Kentsel dönüşümde 3 farklı çözüm

14.03.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere kentsel dönüşüm için düşük faizli kredi desteği geliyor. Bu kapsamda iki bakanlık acil dönüştürülmesi gereken konut stoku için yeni bir finansman modelini uygulamaya alıyor. Kentsel dönüşüm sorununa 3 farklı yaklaşımla çözüm bulunacak, bağımsız konut sahiplerine ve konut üreticilerine 0,69 faiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi sağlanacak, bu iki yaklaşımda devreye KGF girecek.Türkiye ilk kez ‘kiralık konut üreticisi’ modeliyle tanışacak.

0,69 kredi faizi, 2 yıl geri ödemesi yok! İstanbul, Ankara, İzmir… Kentsel dönüşümde 3 farklı çözüm

Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kentsel dönüşümün hızla gerçekleştirilebilmesi amacıyla "Kentsel Dönüşüm Finansman Modeli"ni hayata geçiriyor. Kentsel Dönüşüm Finansman Modeli ile acil dönüştürülmesi gereken konutlar için 3 ayrı yaklaşım geliştirildi.

Birinci modelde, konut üreticisiyle anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre uygun koşullarda kredi kullandırılacak. Bu modelle, konut sahipleri hak kaybına uğramadan ve emsaller korunarak kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek.
İkinci model kapsamında, ada bazlı kentsel dönüşüm için konut üreticileri teşvik edilecek. Konut üreticilerine düşük maliyetli finansman desteği sağlanarak depreme dayanıklı konut arzı artırılacak.

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Bu iki durumda da Kredi Garanti Fonu (KGF) destekleri devreye alınarak hem konut üreticisinin hem de bağımsız bölüm maliklerinin krediye erişimleri kolaylaştırılacak.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ OLACAK

Çalışmalarına 6 Şubat'tan önce başlanan, dünyada farklı örnekleri olan üçüncü modelle de özellikle kiralık konut arzı artırılarak, kirada spekülasyonların ve fiyat artışlarının önüne geçilecek. Bu modelle Türkiye'ye "kiralık konut üreticisi" kavramı kazandırılarak, üretilen konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacak. Kiralama tutarları ve kira artışları kamu otoritesi tarafından belirlenecek ve kira tavanı uygulaması yapılacak. Böylece, özellikle Kovid-19 salgınından bu yana makul seviyelerin çok ötesinde artış gösteren kira enflasyonu dizginlenebilecek, enflasyonla mücadele daha etkin bir şekilde yürütülebilecek.
Ayrıca, deprem sonrası TOKİ projelerinde görev alan yüklenicilerin ilk etapta sözleşmelerini bağlamaları için ihtiyaç duydukları finansmana erişimini kolaylaştırabilmek adına yürürlükte olan KGF paketi de revize edilecek.

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2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 0,69 FAİZLE KREDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, belediye meclisinin mart ayı toplantısında, depremlerden çok önemli dersler çıkarılacağını belirterek, bugüne kadar kentsel dönüşüme 'hayır' diyenlerin milletten özür dileyeceğini ifade etti.

İstanbullulara müjde olarak bakanlıkların kentsel dönüşüm için yeni finansman modeli hazırlığında olduğunu belirten Göksu, konutunu dönüştürmek isteyen her İstanbullunun, en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 faizle kredi kullanabileceğini bildirdi.


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Kentsel dönüşüm

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