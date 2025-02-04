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%0 faizli 55.000 TL ve taksitli fırsata hemen başvurun!

04.02.2025 10:52
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Şubeye gitmeden anında 55.000 TL nakiti faizsiz bir şekilde alabilirsiniz.
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İhtiyacınızı belirleyip, dilediğiniz tutarlarda kredi ve nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz.

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Kampanya Koşulları:

• Kampanyadan banka uygulamasını indirip yeni müşteri olan kullanıcılar faydalanabilir.

• Kampanya kapsamındaki faizsiz ihtiyaç kredisi banka müşterisi olduktan sonra sadece 1 kez kullanılabilecektir.

• Kampanyadan sadece mobil platformlar üzerinden yararlanılabilir.

• Söz konusu talepler banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde
karşılanacaktır.

Hissenet

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