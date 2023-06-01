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0 TL doğal gaz faturasının ardından yeni açıklama! BOTAŞ, Haziran tarifesini duyurdu: 31 Mayıs 2024'e kadar...

01.06.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ, doğal gazda Haziran ayı tarife tablosunu yayımladı. Karadeniz gazının sisteme aktarılması ile 31 Mayıs'a kadar bedava olan doğal gaz fiyatları Haziran ayı itibarıyla herhangi bir tarife değişikliğine uğramadı. Fiyatlar değişmezken, Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 31 Mayıs 2024 tarihine kadar 1 yıl boyunca her ay 25 metreküp doğal gaz ise bedava olacak.

0 TL doğal gaz faturasının ardından yeni açıklama! BOTAŞ, Haziran tarifesini duyurdu: 31 Mayıs 2024'e kadar...

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz gazının sisteme aktarılması töreninde, 31 Mayıs'a kadar doğal gaz kullanımın ücretsiz olduğunu ve 1 yıl boyunca da kullanı 25 metreküplük kısımdan ücret alınmayacağını açıklamıştı. Karar Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca vatandaşa geçtiğimiz ay 0 TL olan doğal gaz faturaları gönderilmişti.

DOĞAL GAZA HAZİRAN'DA ZAM YOK

Tüm bunların ardından Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ın (BOTAŞ), doğal gaza zam ya da indirim yapıp yapmayacağı merak edilirken beklenen açıklama geldi. Haziran itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde hazirana ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğal gazda Haziran'da geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretime yönelik tarifeler sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Haziran'da uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

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Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN DÜŞÜK FİYAT

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı. (AA)

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doğal gaz BOTAŞ

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