1.5 milyon kişinin gözü bu haberde! Heyecanla beklenen EYT için son adım! Bu 2 şartı taşıyan hemen emekli olacak

EYT düzenlemesi ile ilgili son açıklamalar tüm vatandaşların gündeminde. İlk etapta 1.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren EYT için heyecanlandıran açıklamalar gelmeye devam ediyor. Uzun zamandır beklenen EYT için son adım atıldı. Başkan Erdoğan, EYT'liler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu. İşte EYT hakkında son gelişmeler...

EYT SON DAKİKA GELİŞMESİ NEDİR?

Başkan Erdoğan, EYT'liler ile ilgili çalışmaların devam ettiğini en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi.

Erdoğan açıklamasında, ''Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız'' dedi.

EYT'DEN KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

Yasa çıktığı anda şartları sağlayan 1,5 milyonu aşkın vatandaş SGK'ya başvurarak emekli olabilecek. Bu rakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Haziran ayında yaptırdığı analiz sonrası ortaya çıktı. Bu nedenle yasa çıktığında ilk anda emekli olacakların sayısının daha da artması bekleniyor.

EYT YASASI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Sabah Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre; 3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan EYT düzenlemesinin taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı. Düzenlemenin Aralık ayında Meclis'e sunulması, 15 Ocak 2023 tarihinde de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2 ŞARTI SAĞLAYAN HEMEN EMEKLİ OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan taslak çalışmada yaş şartı yok. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik sigortası girişi olan ve prim ile sigortalılık süresini dolduranlar hemen emekli olabilecek.



