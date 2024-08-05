1,5 milyon TL faizsiz kredi desteği… Başvurular başladı

Her yıl kendi işini kurmak için adım atan ancak sermaye yetersizliğiyle devam edemeyen girişimciler için, fikirlerini geliştirmek ve hayata geçirmek amacıyla KOSGEB yeni bir programa imza atıyor. KOSGEB'in Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği'nin 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları başladı.

İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde finansal destek verileceği duyuruldu. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ise bu limite ek olarak 150 bin TL daha eklenmesi planlandı.

1,5 MİLYON TL FAİZSİZ DESTEK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği'nin 2024 yılı 2. Çağrı başvuruların başladı. İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde geri ödemeli desteği sağlanacak.

BAŞVURULAR 1 AĞUSTOS’TA BAŞLADI

Girişimciler için 1 Ağustos'ta başlayan başvurular 30 Ağustos'ta kadar devam edecek. Ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 150 bin TL ek destek verilecek.

İŞ KURMA DESTEĞİ ŞARTLARI BELİRLENDİ

KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği almak isteyen girişimciler için bazı şartları belirledi. Bu şartlar, şu şekilde sıralandı;