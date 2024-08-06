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  4. 1 ayda 1 lira bile zam gelmedi! Doktor muayenesi 34, veteriner ücreti 726 TL: Günlerce tartışılan madde sepetinde yeni liste...

1 ayda 1 lira bile zam gelmedi! Doktor muayenesi 34, veteriner ücreti 726 TL: Günlerce tartışılan madde sepetinde yeni liste...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.08.2024 09:18
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı enflasyonunu açıklaması ile geçtiğimiz ay gündeme gelen madde sepeti bir kez daha ortaya çıktı! Yeni listedeki fiyatlarda gündem olan doktor muayene ücretlerinin 33,69 liradan 34,03 liraya yükseldiği görüldü. Buna karşın veteriner ücreti ise 726 TL oldu. Ev kiraları da 6256 liraya yükseldi. İşte listedeki tüm fiyatlar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022'den bu yana hesaplama için kullandığı maddelerin fiyatlarını açıklamayı durdurmuştu. Ancak geçtiğimiz ay enflasyon hesaplamasında kullanılan maddelerin listesi ortaya çıkmış ve rakamları görenler gözlerine inanamamıştı. TÜİK Haziran ayında uzman doktor muayenesini 33 lira 69 kuruş, ev kirasını 5 bin 845 lira, yurt ücretini ise 457 lira olarak dikkate almış, madde fiyatları sosyal medyada gündem olmuştu.

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Dün ise Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Ekonomim Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş, enflasyon ile güncellenen listeyi bir kez daha gündeme taşıdı. Listede yok yok!

DOKTOR MUAYENESİ 1 LİRA BİLE ARTMADI!

DOKTOR MUAYENESİ 1 LİRA BİLE ARTMADI!

Buna göre doktor muayene ücretleri aylık yüzde 3,23 artan enflasyona rağmen 1 lira bile artmadı, 34,03 TL oldu.

Listede veteriner ücreti 726 lira olarak görüldü. İlaca da ortalama 121 lira ödendiği ortaya çıktı.

EV KİRASINDAKİ ARTIŞ ŞAŞIRTTI!

EV KİRASINDAKİ ARTIŞ ŞAŞIRTTI!

Ev kirası 5 bin 845 liradan Türkiye genelinde ortalama 6.256 liraya yükseldi.

ZEYTİNDEN UCUZ ZEYTİNYAĞI!

ZEYTİNDEN UCUZ ZEYTİNYAĞI!

TÜİK’e göre temmuz ayında zeytinin kilosu 136 lira. Ancak TÜİK’e göre zeytinyağının litresi ise 116 lira.

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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