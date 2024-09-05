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  4. 1 Eylül'de yürürlüğe girdi: Ev sahibi ve kiracı arasında arabuluculuk dönemi başladı! 20 bin liralık kirayı 35 bin TL'ye çıkarmak istemişti: Yapamadı

1 Eylül'de yürürlüğe girdi: Ev sahibi ve kiracı arasında arabuluculuk dönemi başladı! 20 bin liralık kirayı 35 bin TL'ye çıkarmak istemişti: Yapamadı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.09.2024 10:29
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Kira fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ev sahibi ile kiracı arasındaki uyuşmazlıklar gündemden düşmüyordu. Sürekli olarak mahkemelik olan iki taraf için 1 Eylül itibarıyla iki tarafı tek masada oturtacak arabuluculuk yöntemi başladı. Çözüm yöntemi daha bu hafta uygulanmaya başlasa da birçok kişi sorunlarını halledebildi. Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin, alınan kararları açıkladı.

1 Eylül'de yürürlüğe girdi: Ev sahibi ve kiracı arasında arabuluculuk dönemi başladı! 20 bin liralık kirayı 35 bin TL'ye çıkarmak istemişti: Yapamadı

Kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklar gündemde yerini koruyorken 1 Eylül itibarıyla iki taraf için arabuluculuk çözümü sunuldu. Komşular arasındaki sorunları dahi çözüme kavuşturmak için arabuluculuk yöntemi kullanılmaya başlandı.

Milliyet'in haberine göre, açıklayan Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin çözülen sorunlardan birkaç tane örnek verdi.

Metin, Şubat ayında kira sözleşmesi yenilen kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlığın nasıl çözüldüğünü ifade etti. Metin, ağustos ayında arabuluculuk çalışmaların başladığını ve mülk sahibinin çevredeki emsal kiralara göre 35 bin TL istediğini ancak kiracının bu fiyatı karşılayamacağını söylediği bir olayı çözdüklerini aktardı. Görüşmenin sonunda iki tarafın anlaşmaya vardığını söyleyen Metin, "Kiranın bugünkü bedel olan 20 bin TL ile devam edilmesine karar verildi. Kira bedeli mülk sahibinin istediği gibi 35 bin TL’ye çıkmadı ancak 6 ay sonrasına bir tahliye taahhüdü verilmesi konusunda anlaşıldı" şeklinde konuştu.

SAVCILIĞA İLETİLMİŞTİ AMA ARABULUCULUKTA HALLOLDU

Metin, savcılığa iletilmiş bir olaydan ise şu sözlerle bahsetti. Daha öncesinde de tartışma yaşayan iki tarafın savcılıkta hakaret ve tehdide dair bir şikayetinin de olduklarını söyleyen Metin, en sonunda kiracının şikayetinden vazgeçtiğini söyledi ve, "Kiracı aynı zamanda arabulucuya bir tahliye taahhütnamesi de vermişti. Böylece şikayetten vazgeçildikten sonra tahliye taahhütnamesi mülk sahibine teslim edildi. Kiracı 3500 TL kira ile taşınmazda bir süre daha kalma imkanına kavuştu" cümlelerini kurdu.

KOMŞULAR ARASINDAKİ SES KAVGASI ARABULUCUKTA BİTTİ!

Altlı üstlü oturan komşuların arasında yaşanan ses şikayetinin de arabuluculukta çözüldüğünü ifade eden Metin, arabuluculuk sonucunda savcılık şikayetinden vazgeçtiklerini aktararak, "Tarafların barışması arabuluculuk ile sağlandı. Komşulardan biri gürültü nedeninin çocuğundan kaynaklı olduğunu, önlem alacağını söyledi. Evin zemini için farklı bir kaplama yaparak sesin kesileceğini söyledi. Tarafların arabuluculuk ile anlaşması önemliydi" diyerek sözlerini noktaladı.

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Arabuluculuk Kiracı ev sahibi
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