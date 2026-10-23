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1 milyondan fazla kişinin borcu silinecek! Hazırlıklar başladı

1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. 2017 yılına ait GSS primlerini ödemeyen 1 milyondan fazla kişinin borcu silinecek. Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor. İşte detaylar...

1 milyondan fazla kişinin borcu silinecek! Hazırlıklar başladı
Cansu Çamcı

Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi için harekete geçildi. AK Parti, Genel Sağlık Sigortası prim borcu 10 yılı aşanlara yönelik düzenleme hazırlıyor.

VATANDAŞIN BORÇ YÜKÜNÜN HAFİFLETİLMESİ AMAÇLANIYOR

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Düzenlemeyle 1 milyonu aşkın kişinin 2017 yılına ait GSS prim borcu silinecek. Daha önce de 10 yıllık süreyi doldurduğu için 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait borçlar silinmişti. Düzenlemeyle vatandaşın kamuya olan borç yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

1 milyondan fazla kişinin borcu silinecek! Hazırlıklar başladı 1

Düzenlemenin 2027 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

YILBAŞINDAN ÖNCE YASALAŞMASI PLANLANIYOR

Sağlık hizmetlerine erişimin de kolaylaşması sağlanacak. Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödemeyen kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık'ta dolacak. Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

GSS PRİMİNİ KİMLER ÖDEMEK ZORUNDA?

Genel Sağlık Sigortası, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayanlar re'sen genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Ödeme gücü olmayanların primini devlet ödüyor. Ödeme gücüne sahip kişiler ise bu yıl her ay bin 981 lira prim ödemek zorunda.

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Anahtar Kelimeler:
borç GSS prim
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