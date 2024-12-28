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1 Ocak'ta geçerli! Bakanlık duyurdu: Alışveriş poşetine zam geldi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.12.2024 08:52
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşet fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

1 Ocak'ta geçerli! Bakanlık duyurdu: Alışveriş poşetine zam geldi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satıldı.

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı.

ALIŞVERİŞ POŞETİ 50 KURUŞ OLDU!

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı. Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu.
Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi. Karar, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.

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resmi gazete Zam poşet
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