Kripto paralar son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Kripto paralarda ayı sezonunun ne zaman sona ereceği merak edilirken, güncel fiyatlar da araştırılmaya başlandı. Peki 10 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir? İşte ayrıntılar...
Bitcoin 10 Ağustos Çarşamba günü 412.657,36 TL alış, 412.637,40 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 10 Ağustos Çarşamba günü günü yüzde 3,92 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 22.950,91 , Bitcoin'in satış fiyatı 22.949,80 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 10 Ağustos Çarşamba günü yüzde 5,55 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.680,2500, satış fiyatı ise 1.680,2400 Dolar oldu.
10 Ağustos Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 30.210,8950 TL, satış fiyatı 30.210,7152 TL oldu.
Dogecoin 10 Ağustos Çarşamba günü yüzde 3,77 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0682 Dolar, satış fiyatı 0,0682 Dolar oldu.
10 Ağustos Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,2270, satış fiyatı ise 1,2268TL oldu.
Ripple'ın değeri 10 Ağustos Çarşamba günü yüzde 3,89 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3631 dolar, satış fiyatı ise 0,3630 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5285 TL, satış fiyatı ise 6,5267 TL oldu.
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