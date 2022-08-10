FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 10 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir?

10 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir?

10.08.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Ağustos Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl oldukça iyi performans gösteren kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki 10 Ağustos Bitcoin ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple dahil olmak üzere, kripto paralarda son durum haberimizde...

10 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir?

Kripto paralar son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Kripto paralarda ayı sezonunun ne zaman sona ereceği merak edilirken, güncel fiyatlar da araştırılmaya başlandı. Peki 10 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir? İşte ayrıntılar...

BİTCOİN KAÇ TL? 10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 10 Ağustos Çarşamba günü 412.657,36 TL alış, 412.637,40 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 10 Ağustos Çarşamba günü günü yüzde 3,92 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 22.950,91 , Bitcoin'in satış fiyatı 22.949,80 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 10 Ağustos Çarşamba günü yüzde 5,55 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.680,2500, satış fiyatı ise 1.680,2400 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

10 Ağustos Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 30.210,8950 TL, satış fiyatı 30.210,7152 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 10 Ağustos Çarşamba günü yüzde 3,77 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0682 Dolar, satış fiyatı 0,0682 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

10 Ağustos Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,2270, satış fiyatı ise 1,2268TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 10 Ağustos Çarşamba günü yüzde 3,89 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3631 dolar, satış fiyatı ise 0,3630 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5285 TL, satış fiyatı ise 6,5267 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kirişci duyurdu! İndirimin süresi uzatılıyorBakan Kirişci duyurdu! İndirimin süresi uzatılıyor
Prim günü dolmayanlara emeklilik imkanı!Prim günü dolmayanlara emeklilik imkanı!
Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bittiMilyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Emekli promosyonlarında yeni gelişme! Bankalara flaş çağrı: Promosyonlar güncellenmeli

Emekli promosyonlarında yeni gelişme! Bankalara flaş çağrı: Promosyonlar güncellenmeli

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

KKM sözlerine yanıt! "Bir avuç insanın faydalandığı..."

KKM sözlerine yanıt! "Bir avuç insanın faydalandığı..."

30 lirayı gören motorin fiyatına bir indirim daha geldi!

30 lirayı gören motorin fiyatına bir indirim daha geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ek iş oldu! Cinsel içerikli paylaşımların sayısı artıyor

Ek iş oldu! Cinsel içerikli paylaşımların sayısı artıyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.