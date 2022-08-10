Kripto paralar son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Kripto paralarda ayı sezonunun ne zaman sona ereceği merak edilirken, güncel fiyatlar da araştırılmaya başlandı. Peki 10 Ağustos Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple son durum nedir? İşte ayrıntılar...

BİTCOİN KAÇ TL? 10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 10 Ağustos Çarşamba günü 412.657,36 TL alış, 412.637,40 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 10 Ağustos Çarşamba günü günü yüzde 3,92 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 22.950,91 , Bitcoin'in satış fiyatı 22.949,80 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 10 Ağustos Çarşamba günü yüzde 5,55 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.680,2500, satış fiyatı ise 1.680,2400 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

10 Ağustos Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 30.210,8950 TL, satış fiyatı 30.210,7152 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 10 Ağustos Çarşamba günü yüzde 3,77 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0682 Dolar, satış fiyatı 0,0682 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

10 Ağustos Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,2270, satış fiyatı ise 1,2268TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 10 Ağustos Çarşamba günü yüzde 3,89 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3631 dolar, satış fiyatı ise 0,3630 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5285 TL, satış fiyatı ise 6,5267 TL oldu.

