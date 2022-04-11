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11 Nisan dolar kaç TL? Euro kaç lira? 11 Nisan 2022 Pazartesi güncel dolar kuru!

11.04.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Nisan dolar kaç TL? piyasaların açılacağı haftanın ilk gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son yaptığı açıklamada önümüzdeki süreç için piyasalarda zor bir dönem yaşanabileceğini vurgulamıştı. Peki 11 Nisan dolar kaç TL? Euro kaç lira? 11 Nisan 2022 Pazartesi güncel dolar kuru ve detaylar haberimizde...

11 Nisan dolar kaç TL? Euro kaç lira? 11 Nisan 2022 Pazartesi güncel dolar kuru!

11 Nisan dolar kaç TL? sorusunun yanıtı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası merak konusu oldu. Memiş, ülke gündeminin ekonomi ve enflasyonla mücadele olması gerektiğini ifade ederek " Tarım politikasının bir nokta milli mücadeleye dönüşmesi gerekiyor" dedi. 11 Nisan dolar kaç TL? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 11 Nisan 2022 Pazartesi güncel dolar kuru bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

11 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün, son kapanışını 14,7434 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,7427 liradan, satış fiyatı ise 14,7443 liradan işlem görmüştü.

dolar

11 Nisan 2022 Pazartesi güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

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Euro geçtiğimiz gün 15,9961 TL alış fiyatını ve 16,0958 TL satış fiyatını gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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