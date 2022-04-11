11 Nisan dolar kaç TL? Euro kaç lira? 11 Nisan 2022 Pazartesi güncel dolar kuru!

11 Nisan dolar kaç TL? sorusunun yanıtı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası merak konusu oldu. Memiş, ülke gündeminin ekonomi ve enflasyonla mücadele olması gerektiğini ifade ederek " Tarım politikasının bir nokta milli mücadeleye dönüşmesi gerekiyor" dedi. 11 Nisan dolar kaç TL? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 11 Nisan 2022 Pazartesi güncel dolar kuru bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

11 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz gün, son kapanışını 14,7434 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,7427 liradan, satış fiyatı ise 14,7443 liradan işlem görmüştü.

11 Nisan 2022 Pazartesi güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Euro geçtiğimiz gün 15,9961 TL alış fiyatını ve 16,0958 TL satış fiyatını gördü.