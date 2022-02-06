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1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? 1100 TL yardım parası ödemeleri ne zaman? 4. faz ödemeleri başladı mı?

06.02.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere 1100 TL pandemi yardımı, koronavirüs vakti işini kaybeden, ihtiyaç sahibi aileler için sağlanmaktaydı. 1100 TL pandemi yardımı süreci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edildi ve yardım paraları ihtiyaç sahiplerine PTT aracılığıyla ulaştırıldı. Peki 1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? Pandemi zamanında vatandaşların cebini bir nebze olsa rahatlatan ödemeler hakkında gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Peki pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı?

1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? 1100 TL yardım parası ödemeleri ne zaman? 4. faz ödemeleri başladı mı?

Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan 1100 TL pandemi yardım parası sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Salgın döneminde ihtiyaç sahibi birçok vatandaşa sağlanan 1100 TL pandemi yardım parası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 100 TL yükseltilmiş be 1100 TL yapılmıştı. Faz 3 ödemeleri ve başvuru süreci sürerken vatandaşların gözleri "4. faz ödemeleri başladı mı?" sorusunun yanıtına çevrildi.

1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU VAR MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle zor zamandan geçen vatandaşlara, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL destek ödemesi yapılıyor. Alınan yeni karara göre ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL sosyal yardım sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmadan, 2 milyon haneye ulaşacaklarını belirtti. Konuyla alakalı açıklama yapan Bakan Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Başvuru sonuçları açıklandığında e-Devlet üzerinden, "Başvuru Listesi" kısmından son durum kontrol edilecek.

4. FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Pandemi 4. faz ödemelerinin yapılacağına ilişkin açıklama yapılmadı. Konuyla alakalı açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? 1100 TL yardım parası ödemeleri ne zaman? 4. faz ödemeleri başladı mı?

SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASI ALMA ŞARTLARI

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. Değerlendirmeler hane bazlı yapılacak. Eğer aynı haneden birden fazla başvuru yapılırsa, tek başvuru olarak incelenecek.

Başvuru yapan kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan biri bulunuyorsa başvuru değerlendirilmeyecek:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler)

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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