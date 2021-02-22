112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru sonuçları 2021... İçişleri Bakanlığı 1462 çağrı karşılama personeli sözlü sınav konuları ve tarihleri!

İçişleri Bakanlığından 112 Acil Çağrı Merkezi sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor. Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1462 sözleşmeli personel alımı yapılıyordu 30 Ocak'ta başvurularda sona gelindi. Vatandaşlar bir yandan İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı sonuçları araştırılırken öte yandan İçişleri Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır merak ediliyor. Yapılan açıklamada; bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli istihdam edilecek.İşte İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detayları... SÖZLÜ SINAV İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İçişleri Bakanlığı'nın personel alım başvurusu 29 Ocak mesai bitinde sona erdi. Sözlü sınava girecek olan adayların listesi 5 Mart tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Paylaşılan sözlü sınava katılma hakkı kazananlar listesinin ardından, İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihleri olan 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihi arasında görüşmeler başlayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İSİM LİSTESİ DUYURU LİNKİ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONEL ALIM ŞARTLARI Yapılan açıklamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın personel alımlarında en yüksek alım ise 1462 personel 112 Acil Çağrı Merkezlerinde ilk defa çağrı karşılama personeli unvanında olacak. Bu kadro için başvuracakların 800'ünde çağrı merkezi hizmetleri bölümünden mezun olma şartı aranacak. Diğer meslek grupları için aranan şartlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHLERİ NE ZAMAN? AA'nın haberine göre İçişleri Bakanlığına 2021 yılı içerisinde 21'i merkez ve 1751'i taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1772 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı personel alım tarihleri 2021 yılında ne zaman yapılacak araştıran adaylar, İçişleri Bakanlığı personel alım şartlarını da merak ediyor. Söz konusu personel alımına ilişkin duyuruya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabilecek. Başvuru tarihleri ise 25 ve 29 Ocak tarihleri arasında yapıldı... İşte İçişleri Bakanlığı personel listesi...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK? Yapılan açıklamaya göre bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli istihdam edilecek. Sözleşmeli personel alımı ile birlikte 2021 yılında son dört yılın en yüksek sözleşmeli personeli alımı yapılmış olacak. Bu süreçte hangi kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılacağı ve başvuruda gerekli evraklar merak ediliyor. 112 ACİL ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ SÖZLÜ SINAVINDA NELER SORULACAK? İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı sözlü sınavı başvuru yapılan kadroya göre değişecektir. Avukat kadrosu için alınan personele farklı, Çağrı Karşılama Personeli alımında farklı konulardan sorular sorulacaktır. İçişleri Bakanlığı sözlü sınavlarında hangi konulardan çıkacağı ise aşağıda yazımızda yer almaktadır. Sözlü sınavda sorulacak olan soruların konularına göre farklı değerlendirmelerde ve puan dağılımında bulunulacak. 112 ACİL ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ ALIMI SÖZLÜ SINAVA HAK KAZANANLAR LİSTESİ İçişleri Bakanlığı'nın personel alım başvurusu 29 Ocak mesai bitimine kadar alındıktan sonra, sözlü sınava girecek olan adayların listesi 5 Mart tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Paylaşılan sözlü sınava katılma hakkı kazananlar listesinin ardından, İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihleri olan 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihi arasında görüşmeler başlayacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN? İçişleri Bakanlığının yayımladığı personel alımı ilanında sözlü sınav için isim listesi 5 Mart tarihinde yayımlanacağı açıklandı. Sözlü sınav bittikten sonra asıl ve yedek listesi daha sonra ilan edileceği duyuruldu. 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan sözlü sınavların sonuçlarına dair bilgi paylaşılmadı. İçişleri Bakanlığı sözlü sınav sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir. 3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 29 Ocak 2021 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar. DEVAMINI OKUMA İÇİN TIKLAYINIZ İŞ TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 4- Giriş(sözlü) sınavına lisans ve ön lisans düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri

gerekmektedir.

5- Giriş(sözlü) sınavına lise düzeyinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve onaylı diploma örneğini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir. 6-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 7- Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 8-Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi,

Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir onaylı transkript belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

9- Programcı ve Çözümleyici pozisyonuna başvuracak adayların; YDS puan bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata olan adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların YDS belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

10- Destek Personeli(Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların istenilen sürücü belgesi bilgilerini manuel olarak girmeleri ve belgeyi pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 11- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam

zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 12-Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

13-Adayların başvuru aşamasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün

http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğrafını jpg ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir. 14-Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 29 Ocak 2021 tarihinde saat:17:30’da kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. 15-Müracaatlar, elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından bizzat

müracaatlar ile posta, mail, faks yoluyla gönderilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir. 16-Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

17-Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. E) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli

internet sitesi “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır. F) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Müracaatlar tamamlandıktan sonra,

a- Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adayların

Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adayların tercih ettikleri İl Valiliklerince oluşturulan İl Sınav Komisyonlarınca sınav modülü üzerinden adayların sınav ilanında belirtilen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Bu nedenle adayların başvuru yaparken bilgilerinin ve sisteme yükledikleri evrakların doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir.

b- İlgili Sınav Komisyonlarınca başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların

başvuruları reddedilecek olup, adaylara başvurularının reddedildiği SMS ve e-posta yoluyla bildirilecektir. Bu nedenle adayların başvuru sürecinde iletişim bilgilerinin doğruluğundan emin olmaları gerekmektedir. Hatalı bilgi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

c- SMS ve e-posta ile başvurusunun reddedildiğini öğrenen aday, itiraz için en geç iki gün içerisinde(mesai saatleri içerisinde) Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için İşlemler Şubesi Müdürlüğü ile, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için tercih ettiği Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçip, başvurusunun reddedilmesine neden olan bilgi ve belgeleri elden veya fax yoluyla iletmek zorundadır. Aksi takdirde aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

d- Başvurusu kabul edilen adayların Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında tercih ettikleri il ve pozisyon unvanlarına göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara göre her pozisyon unvanı için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ilişkin il ve unvan bazlı listeler ile günlü katılım listeleri

05 Mart 2021 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan

edilecektir Aynı puan türü ve pozisyon için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

G) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV YERLERİ Giriş(sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav

yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet

adresinde ilan edilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav

Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

Bakanlık taşra teşkilatında ilan edilen sözleşmeli pozisyon unvanı için başvuruda

bulunan adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için, Ek-2 sayılı tabloda o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav komisyonunun bulunduğu ilde sınava katılacaklardır.

Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için Bakanlık Sınav

Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için ise Ek-2 sayılı listede gösterilen ve 8 ilde oluşturulan Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet adresinde duyurulacak tarihte eş zamanlı olarak giriş(sözlü) sınavları gerçekleştirilecektir.

Ğ) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV KONULARI 1-Avukat pozisyonu için; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İdare Hukuku, İdari

Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, Genel Kültür konularından,

2-Mühendis pozisyonu için;

a-Elektrik- Elektronik Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Temel Kavramlar

ve Ölçme, Elektrik Makineleri, Güç Elektroniği, Sinyaller ve Sistemler, Elektronik Devreler, Kontrol ve Otomasyon konularından,

b-Makine Mühendisi pozisyonu için; Malzeme, Makine Ekipmanları, Statik,

Dinamik, Termo Dinamik, İmalat, Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve

Dinamiği, Mekanik, Otomotiv ve İklimlendirme konularından,

c- Harita Mühendisi pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve

Uygulamaları, Harita Projeksiyonları, Koordinat Sistemleri, Kadastro Bilgisi, Mühendislikte Veri Tabanları konularından,

d-Bilgisayar Mühendisi pozisyonu için; Programlama Dilleri, Web Servisleri,

Yazılım, Yazılım Mimarisi, Genel Kültür konularından,

3-Çözümleyici pozisyonu için; Programlama Dilleri(C, C++, C#, Java, Java Script), Nesne tabanlı analiz ve tasarım, Veri tabanı, Web Servisleri, Yazılım test teknikleri ve metodolojileri hakkında Bilgi Sahibi Olmak, Genel Kültür konularından,

4-Şehir Plancısı pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS Temel İlke ve Teknikleri), CBS Yazılımları, Temel Şehircilik Kavramları konularından,

5-Arşiv Uzmanı pozisyonu için; Genel Kültür, Siyasi Tarih, Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası(Osmanlıca Belge Okuma ve Değerlendirme), Osmanlı Müesseseleri ve Kavramları, Arşivcilik Terminolojisi konularından,

6-Programcı pozisyonu için; Programlama Dilleri, Program Kütüphaneleri, Donanım, Yazılım, Raporlama, Testler, Genel Kültür konularından,

7-Tekniker pozisyonu için;

a-Harita Teknikeri pozisyonu için; Genel Kültür, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve

Uygulamaları, Koordinat Sistemleri, Haritacılık Faaliyetleri konularından,

b-Bilgisayar Teknikeri pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare

Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

8-Büro Personeli pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare

Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

9- Teknisyen (Elektrik-Elektronik) pozisyonu için; Temel Kavramlar ve Ölçme,

Devre Elemanları, Güç Hesabı, Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

10- Çağrı Karşılama Personeli pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür,

Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan,

11- Destek Personeli(Şoför) pozisyonu için; Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konular ile uygulamalı olarak da sürüş teknikleri, direksiyon kullanımı ve trafik kurallarından oluşur.

H) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV KOMİSYONU Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık Sınav Komisyonu ile taşra teşkilatında sekiz(8)

bölgeye ayrılan ve Ek-2 sayılı listede bölgesel sınav yeri olarak belirtilen sekiz (8) İl de

Bölgesel Sınav Komisyonları Bakanlığımızca görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4) üyeden oluşur.Bakanlık Merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar Bakanlık Sınav Komisyonunca, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar ise İş Talep Formunda tercih ettikleri ilin bulunduğu grubun hizasında gösterilen İl Merkezli Bölgesel Sınav Komisyonlarınca, giriş(sözlü) sınavına tabi tutulacaktır. I) GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE USULU 4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye

hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100

tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava

katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

İ) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı

sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen sözlü sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara göre her pozisyon unvanı için Giriş(Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Başarı

Puan Listesi oluşturulacaktır. Başarı puanları aynı olan adaylarda KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı

Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İlgili Sınav Komisyonlarınca; Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine

itirazlar değerlendirildikten sonra, Bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ayrı olmak üzere her pozisyon unvanı için KPSS puan türüne göre ayrı ayrı ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve en fazla bir katına kadar yedek aday belirlenerek, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri yine Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan

edilecektir. Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil

etmeyecektir.

J) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı

Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde mesai saatleriiçerisinde adayların sınava girdikleri ilgili Sınav Komisyonlarına bir dilekçe ile itirazdabulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

İlgili sınav komisyonları itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarınagöre asıl ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.İlgili sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, ilan edilen süre (2 iş günü)içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. K) ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMAYA ESAS İSTENİLECEK BELGELER 1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya noterden onaylı fotokopisi,

3-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http: //personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğraf (CD ortamında),

4-Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek

doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,

5- 2020 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi,

6-Avukatlık pozisyonuna başvuracak adaylardan; Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya noterden onaylı örneği,

7-Programcı veya Çözümleyici pozisyonuna başvuracak adaylardan; YDS (en az D

düzeyinde) veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç

belgesinin aslı veya onaylı örneği,

8-Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adaylardan; sürücü belgesinin aslı veya

onaylı örneği,

9-Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi,

10-http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Örnek Formlar ve Dilekçeler”

sayfasından temin edilebilecek Mal Bildirim Formu ve Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Formu, Giriş(sözlü) sınav sonuçları Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet

sitesinde ilan edilerek ilgili adaylara bildirilecektir. Bu bildirim tebligat hükmünde olup, ayrıca ilgili adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Bu bildirim tarihinden itibaren, giriş(sözlü) sınavını asıl olarak kazanan adayların yukarıda belirtilen atama belgelerini, Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adaylar için İşlemler Şubesi Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonları tercih eden adaylar için iş talep formunda tercih ettikleri ilin il yazı işleri müdürlüğüne belirtilen süre içerisinde şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile gönderilecek atama belgeleri dikkate alınmayacaktır.