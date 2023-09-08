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112. DHY MÜNHAL KADROLAR 2023: DHY münhal kadrolar ne zaman açıklanacak, kura tarihi belli oldu mu?

08.09.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DHY münhal kadrolar, Sağlık Bakanlığı 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekilişi için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Doktorlar ve uzmanlık eğitimini tamamlayan tabipler yapılan açıklamada belirtilen tarihleri dikkate alarak tercihte bulunacaklar. Peki, DHY münhal kadrolar ne zaman açıklanacak, kura tarihi belli oldu mu? İşte, 112. DHY münhal kadrolar ile ilgili detaylar...

112. DHY MÜNHAL KADROLAR 2023: DHY münhal kadrolar ne zaman açıklanacak, kura tarihi belli oldu mu?

DHY kura çekimi tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Doktorlar, devlet hizmeti yükümlülüğü için evraklarını teslim etti. DHY kura tarihi ve başvuru koşulları ise netleşti. Uzman doktorlar görev yapmak istedikleri yerleri belirleyecek ve tercihte bulunacaklar. Doktorların görev yeri ve süresi ise yapılacak kura ile netleşecek. Birçok kişi arama motorlarında "2023 DHY kurası ne zaman yapılacak, münhal kadrolar hangi tarihte açıklanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü 112. Dönem DHY kura tarihi 2023 takvimi ve konuya ilişkin merak edilenler...

112. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

DHY kura çerkimi tarihi açıklandı. Buna göre hekimler, 7 Eylül-11 Eylül 2023 tarihleri arasında saat 18.00'e kadar PBS üzerinden tercih başvurularını gerçekleştirecekler.

Mazereti nedeniyle atama talebi yapan kişiler ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına bhaşvuruda bulunacak.

  1. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ise 13 Eylül 2023 Çarşamba günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek. Kura çekiminin yeri ve saati bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

DHY BAŞVURU ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DHY KURA BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

MÜNHAL YERLERE GÖRE EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK?

Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak yapılacak.

Başvuruda bulunacak olan kişiler, Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri baz alarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on tercihte bulunabilecek.

DHY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DHY kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğün internet adresi üzerindenerişime açılacak.

DHY KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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