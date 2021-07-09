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12 Temmuz'a kadar başvurun! İş kurana 65 bin TL destek

09.07.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de iş fikri olan engelli bireylere hibe destek imkanı sunuluyor. Türkiye İş Kurumu, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya varan destek veriyor. Destekten yararlanmak isteyenlerin 12 Temmuz'a kadar başvurması gerekiyor. Başvuru işlemleri ve hibe desteğine ilişkin detaylı bilgi haberimizde...

12 Temmuz'a kadar başvurun! İş kurana 65 bin TL destek

Türkiye İş Kurumu, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya varan destek vereceğini açıkladı. Bu detsekten yararlanmak isteyen engelli vatandaşların öncelikli olarak 12 Temmuz tarihine kadar başvuru işlemiz yapmış olmaları lazım. Başvuru ve verilecek hibe desteğine ilişkin detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAŞVURU İŞLEMLERİ VE DETAYLARI

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılırken, başvuru sürecinin yer aldığı 'Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu' ile başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için hazırlanan 'Başvuru Rehberi' Türkiye İş Kurumu internet sitesinde yayınlandı. Program kapsamında şu maliyetler karşılanıyor:

KURULUŞ İŞLEMLERİ

*İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin lira.

12 Temmuz'a kadar başvurun! İş kurana 65 bin TL destek

İŞLETME GİDERİ

*12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin lira.

12 Temmuz'a kadar başvurun! İş kurana 65 bin TL destek

*Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45 bin lira.

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