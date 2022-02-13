13 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 13 Şubat 2022 Pazar

13 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler ellerindeki parayı değerlendirmek ve kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli JP Morgan Bankası, geçtiğimiz günlerde Bitcoin için adil değeri cari piyasa fiyatının yüzde 12 altı olarak belirledi. Bitcoin'in durumu; Ethereum, XRP gibi diğer kripto paralarına da etkiliyıor. Peki 13 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 13 Şubat Pazar Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarında son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin'in 13 Şubat Pazar günü dolar fiyatı 42.416,0 dolar oldu. Bitcoin'in alış TL değeri 572.193,46 oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 13 Şubat Pazar sabahı alış fiyatı 3.237,36 dolar, satış fiyatı da 3.246,75 dolardan işlem görüyor.



