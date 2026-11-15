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13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

Sivas'ı Karadeniz'e bağlayacak Geminbeli Tüneli'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Hava koşullarının uygun olması halinde ilk tüpte araç geçişinin 15-20 gün içinde başlaması hedefleniyor.

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

SivasKaradeniz'e bağlayacak Geminbeli Tüneli projesinde çalışmalar son aşamaya ulaştı. Suşehri ile Zara ilçeleri arasında, 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde inşa edilen tünelin birkaç hafta içinde tamamlanması hedefleniyor. Hava koşullarının uygun seyretmesi halinde ilk tüpte araç geçişinin başlatılması planlanıyor.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ile Rukiye Toy, tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Heyet, çalışmaların son durumuna ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli nde sona gelindi 1

TÜNELDE SON EKSİKLER TAMAMLANIYOR

İncelemelerin ardından açıklama yapan Abdullah Güler, tünelin Suşehri çıkış noktasında bulunduklarını belirtti. Zara girişindeki çalışmaların ise devam ettiğini aktaran Güler, asfalt seriminin yanı sıra ikinci tüpün ara bölmesinde yer alan yaklaşık 350 metrelik kesimde dolgu ve zemin iyileştirme işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Güler, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde dolgu, zemin iyileştirme ve söz konusu alandaki asfalt serimi çalışmalarının tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli nde sona gelindi 2

İLK TÜPTE ARAÇ GEÇİŞİ HEDEFLENİYOR

Projede görev alan çalışanlara özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Güler, inşaatın tamamlanması için aralık ayının başını işaret etti. Hava koşullarının projedeki takvimi etkileyebileceğine dikkat çeken Güler, yağışların kara dönüşmesi ve olumsuz hava şartlarının başlaması durumunda çalışmaların mühendislik açısından güçleşebileceğini söyledi.

Mevcut hava koşullarında imalatların tamamlanmasının mümkün olduğunu belirten Güler, ilk kar yağmadan en azından birinci tüpte araç geçişini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli nde sona gelindi 3

15-20 GÜN İÇİNDE MÜJDELİ HABER BEKLENİYOR

Geminbeli Tüneli'nin açılış sürecine ilişkin beklentilerini de paylaşan Güler, hava şartlarının elverişli olması halinde projenin kısa sürede hizmete alınabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ay sonuna kadar, yani aralık ayının başına kadar kalan inşaat çalışmalarını tamamlayabiliriz. Tabii hava şartları da önemli. Şu anda yağmur yağıyor. Önümüzdeki günlerde yağış kara dönüşür ve olumsuz hava şartları etkisini gösterirse mühendislik açısından yapabileceğimiz fazla bir şey kalmayacak. Ancak mevcut hava şartları içerisinde imalatları tamamlama imkanımız var. İnşallah hava şartları müsaade ederse, Rabbimizin yardımıyla Geminbeli Tüneli'ni ilk kar düşmeden, en azından birinci tüpte araç geçişini sağlayacak şekilde hizmete açmış oluruz diye düşünüyorum. İnşallah 15-20 gün içerisinde bizlere müjdeli haberi ulaştırırlar diye düşünüyorum."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Karadeniz tünel
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