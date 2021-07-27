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132 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

27.07.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel istihdam edecek.

132 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 132 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMA TARİHİ ÖNEMLİ

İlanın başvuru süresi Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olup başvurular www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacak. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, başvuru süresinin bitimini müteakip 15 iş günü içerisinde, Üniversitenin web sayfasından (veya başvuru platformundan) duyurulacak.

Duyuru için tıklayın.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Sağlık Bakanlığı
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