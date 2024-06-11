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14 maddelik yeni şart! Asgari ücretin yüzde 150’sini aşamayacak: SGK o başvuruları doğrudan reddedecek…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.06.2024 07:15
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Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karara göre Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları değişti. Şarlar kısmen esnetilirken, uygulama yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre afetlerden doğrudan etkilenmeyen işyerleri için yapılan başvurular doğrudan reddedilecek. KÇÖ’den kimlerin yararlanabileceği ve ne kadar ödeme alabileceği de kararda tek tek açıklandı.

14 maddelik yeni şart! Asgari ücretin yüzde 150’sini aşamayacak: SGK o başvuruları doğrudan reddedecek…

Kriz çalışma sürelerini geçici olarak azaltan veya faaliyetlerini durduran işletmelere, sigortalı işçi sayısını koruma şartıyla verilen Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) şartları yeniden belirlendi. Konuyla ilgili 2011’de çıkarılan yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, yerine 14 maddelik yeni bir yönetmelik getirildi.

3 Şubat 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan 7495 sayılı kanun ile birlikte KÇÖ’den yararlanma şartlarına genel salgın durumu da dahil edilmişti.

Yönetmeliğe göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren SGK’ya başvuracak.
Bu talepte krizin işyerine etkileri, zorlayıcı sebeplerle birlikte kısa çalışmaya tabi sigortalılarla ilgili liste bildirilecek.

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Kısa çalışma süresi işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacak. SGK işverenin talebini sebep ve şekil yönünden değerlendirecek.
Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, SGK tarafından karara bağlanacak.

AFET KAYNAKLI İŞİ AZALAN ŞİRKETLER YARARLANAMAYACAK

Afetlerden doğrudan etkilenen işyerlerinin başvurularında SGK Yönetim Kurulu Kararı aranmayacak. Ancak afetten doğrudan etkilenmediği halde nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplerle KÇÖ’den yararlanmak amacıyla yapılan başvurular doğrudan reddedilecek.

HANGİ KOŞULLARDA YARARLANILABİLECEK?

Sigortalı; kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması halinde KÇÖ’den yararlanabilecek.

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ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 150’SİNİ AŞAMAYACAK

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı düzeyinde olacak. KÇÖ ödeme süresi 3 ayı aşamayacak.


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Kısa Çalışma Ödeneği
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