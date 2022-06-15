FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 15 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte ÖTV zammı sonrası güncel sigara fiyatları! 15 Haziran 2022 Çarşamba

15 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte ÖTV zammı sonrası güncel sigara fiyatları! 15 Haziran 2022 Çarşamba

15.06.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara fiyatları, zam haberleri ve tütün mamüllerine ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ÖTV zammı uygulamasının ardından 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79'a yükselmiş ve en ucuz ile en pahalı sigara fiyatlarında değişim yaşanmıştı. Peki 15 Haziran'da sigaraya zam geldi mi? İşte '15 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı...

15 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam geldi mi? İşte ÖTV zammı sonrası güncel sigara fiyatları! 15 Haziran 2022 Çarşamba

15 Haziran 2022 Çarşamba günü sigara fiyatına yeni bir zam gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sene başından beri itibaren toplamda 8 TL zam uygulaması yapılan sigara fiyatları, ÖTV zammı sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 15 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Sigara kullanıcıları tarafından sigara fiyatlarının son durumu araştırılıyor.. Son olarak sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile beraber 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya çıkmıştı. Sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da merak konusu oldu.

Sigaraya gelen son zam sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam Mayıs ayında yapılmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımış değil ancak fiyatlara yansıdıktan sonra 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması beklenmekte.

Bu sene Temmuz ve Aralık 2022 döneminde alkollü içeceklere ve sigara fiyatlarına yapılması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi ise ürünlere uygulanmayacak.

15 HAZİRAN EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara zammının ardından sigara fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu. Buna göre en düşük ve en yüksek sigara fiyatları da merak ediliyor. Zamların ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İslam Memiş: 'Altın 950, dolar 15 liraya gerileyecek'İslam Memiş: 'Altın 950, dolar 15 liraya gerileyecek'
Otobüs firmalarında yeni dönem! Fiyatlar günlük olarak...Otobüs firmalarında yeni dönem! Fiyatlar günlük olarak...
Son Dakika: Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın fiyatlara etkisi ne olacak? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladıSon Dakika: Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın fiyatlara etkisi ne olacak? Bakan Dönmez canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Milli Takım'ın şakası yok!

Milli Takım'ın şakası yok!

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Kur patladı yüzde 20 zam yolda

Kur patladı yüzde 20 zam yolda

Doğal gaz fiyatlarındaki artışla ilgili yeni açıklama: Olağan dışı tedbirler almamız gerekiyor

Doğal gaz fiyatlarındaki artışla ilgili yeni açıklama: Olağan dışı tedbirler almamız gerekiyor

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İngilizler öve öve bitiremedi! Türkiye'yi işaret ettiler

İngilizler öve öve bitiremedi! Türkiye'yi işaret ettiler

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Çok az biliniyor: Hayrete düşürdü! Tek harika yanı tadı değil

Çok az biliniyor: Hayrete düşürdü! Tek harika yanı tadı değil

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.