"15. ICC Türkiye Tahkim Günü" toplantısı

Tüm bunlardaki amaçları "süreci kısaltmak", "iki tarafı da memnun etmek" ve her şeyden önemlisi "toplumsal ve sosyal barışı temin etmek" şeklinde sırlayan Birkan, bu anlamda hükümetin ve Adalet Bakanlığı'nın alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını desteklediğini sözlerine ekledi.

Biz iş adamları olarak iş bağlantılarımızı kurarken güvencede olmak isteriz. Zira ticaret ve yatırım yapmak, risk almak demek. Başka bir ülkede bunu yaptığınızda, bu risk daha da büyür. Çünkü her ülkede farklı mevzuat, farklı uygulama mevcut. Yatırımcıların, bunların hepsini bilmesi mümkün değil. Bu da ticaret ve yatırım iştahını azaltan bir durum. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tarafsız, objektif, saygın, kuralları baştan net olarak konulmuş, bir başvuru merciinin bulunması, tüm tarafları korur. O ülkeyi, iş adamları nezdinde daha cazip kılar. Bu nedenle tahkim, artık iş yapmanın olmazsa olmaz koşullarından biri haline gelmiştir."

100 yılı başarılarla geride bırakan ICC'nin 21'inci asırdaki misyonunu "herkes için, her gün ve her yerde çalışan iş dünyası" olarak yenilediğini belirten Hisarcıklıoğlu, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı'nın da ICC'nin en önemli hizmetlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği rakip değil çözüm ortağı olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "İki kurum, her konuda çözüm ortağıdır ve her konuda birlikte çalışmalıdır. Türkiye'de uluslararası tahkimin yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve Türk avukatlarının Türk hukukçularının dünyanın her yerinden başarıdan başarıya, zirveden zirveye koşabilmesi iki büyük kurumun iş birliği ile olacaktır." diye konuştu.

- "Tahkim mahkemeleri anlaşmazlıklarda ilk başvurulan yerlerden"

ICC Milletlerarası Tahkim Divanı Genel Sekreteri Alexander Fessas ise tahkim mahkemelerinin anlaşmazlıklar için ilk başvuruların çözüm yerlerinden olduğunu anlattı.

Yolsuzluk ile ilgili konuların bile ilk olarak tahkim mahkemelerine intikal ettiğine dikkati çeken Fessas, "İnsan hakları ihlalleri de tahkim mahkemelerine intikal ediyor. Karbon değişikliği gibi çevre ile ilgili anlaşmazlıklar bile tahkime intikal ediyor. Uluslararası tahkim kendi kendini düzenleyen özerk bir sistem haline geldi. ICC küresel ticaretin kolaylaştırılması konusunda çok önemli bir rol üstleniyor. Milletlerarası tahkim kuruluşları bu sistemlerin bel kemiğini oluşturuyor." ifadelerini kulandı.