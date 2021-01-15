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15 Ocak 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi... Ocak ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2021 07:57 | Son Güncelleme

Evde yaşayan ve bakıma muhtaç kişilere bakanlara verilen evde bakım aylığı hesaplara yatmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatan aylıklarla ilgili '2021 Ocak evde bakım parası yatan iller listesi hangisi?' sorusunun yanıtı merak edilirken, son evde bakım aylığı yatanlar listesine iller eklenmeye başlıyor. Peki 2021 Ocak'ta evde bakım maaşı zamlanacak mı? İşte 15 Ocak 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi...

15 Ocak 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi... Ocak ayı engelli ve yaşlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu?

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bugün evde bakım parası yatan iller açıklandı. 15 Ocak 2021 Cuma evde bakım parası yatan iller listesi hangisi?

OCAK AYI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. Evde bakım aylığı yatan iller hangisi merak edenler için evde bakım aylığı öğrenme ekranıaşağıda. İşte 15 Ocak 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi ve başvuru şartları...

evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Bu yüzden evde bakım maaşı alacak kişilerin Ziraat Bankası üzerinden mesaj (SMS) ya da e- Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine giriş yaptığında arama kısmına 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ekranına ulaşılarak çıkan ekrandan evde bakım parası bilgileri öğrenilebilir. Aşağıda yer alan link üzerinden giriş yapılarak evde bakım aylığı yatan iller listesinde bulunanlar kendi maaşını öğrenebilir.
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümtür Selçuk'un açıklamasıyla engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı hesaplara yatmaya başladı. Evde bakım aylığı yatan iller listesi aşağıdadır. Liste açıklandıkça haberimizde yer alacak.. İşte 15 Ocak 2021 Cuma evde bakım aylığı yatan iller listesi henüz açıklanmadı ödemeler ayın 15'i itibari ile hesaplara yatacaktır.

15 OCAK 2021 EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

1- Tokat
2- Bilecik
3- Uşak
4- Mersin
5- Konya
6- Van
7- Manisa
8- İstanbul
9- Ankara
10- Şanlıurfa
11- Aksaray
12- Şırnak
13- Sakarya
14- Zonguldak
15- Samsun
16- Karabük
17- Ordu
18- Diyarbakır
19- Bolu
20- Aydın
21- Kırklareli
22- Antalya
23- Isparta
24- Hatay
25- Afyonkarahisar
26- Kocaeli
27- İzmir
28- Bursa
29- Adana
30- Edirne

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EVDE BAKIM PARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alarak muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden SMS ile öğrenebilecek. Evde bakım parası nasıl öğrenilir merak edenler için Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar için şöyle; Telefonunuzdan SMS bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp mesajı 4747'ye göndermeniz yeterlidir. Gönderilen mesaj bir mesaj ücreti ile ücretlendirilecektir.

evde bakım parası yatan iller listesi

EVDE BAKIM HİZMETİ KİMLERE VERİLİYOR

Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM HİZMETİ ALMA ŞARTLARI

Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

evde bakım parası yatan iller listesi

2021 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı ne kadar öğrenmek isteyenler için, 2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olduğunu belirtelim. 2020 yılında Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir


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