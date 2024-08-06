150 eurodan 30 euroya düştü, vergi yüzde 60’a çıktı! Tepki çekecek sözler: ‘Kimse ucuza alışveriş yapamayacak’ dedi… ‘Az sessiz sevinseydik’ yanıtı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Temu ile ilgili önlemler üzerinde çalışıldığını duyurmasının ardından Resmi Gazete'de bu önlemin son hali de yayımlandı. Buna göre yurt dışı alışverişlerde bireysel ithalat limiti 150 eurodan 30 euroya düşürüldü. Avrupa Birliği'nden ithal edilen ürünler için vergi yüzde 18'den yüzde 30'a yükseltildi. Diğer ülkelerden ithal edilecek ürünler için ise vergi yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarıldı.

YURT DIŞI ALIŞVERİŞ YÜZDE 95 YÜKSELDİ

CNBC-e'den Emre Eser’in haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından bu kararın alınmasında yurt içindeki yerleşik e-ticaret platformlarının ve KOBİ'lerin yoğun şikayetlerinin etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle son 2 ayda Temu üzerinden yapılan siparişlerin hızla ivme kazandığını belirten sektör temsilcileri bu durumun iç pazarda bir rekabet sıkıntısı yarattığını ve bazı KOBİ'lerin iş yapamaz hale geldiğini bakanlığa iletti. Ticaret Bakanlığı da bu şikayetler üzerine harekete geçerek hem bireysel ithalatı azaltmak hem de tüketicileri kalitesiz ürünlere karşı korumak için bu önlemleri uygulamaya koydu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Ocak-Haziran döneminde yerli kredi kartları ile yurt dışına yapılan online harcama tutarı yüzde 95 artışla 48 milyar liradan 94 milyar liraya çıktı.

“REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK”

Konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çevikoğlu, “Temu gibi siteler Türkiye'de haksız rekabete neden oluyor. Bireysel ithalatı arttırıyor. Sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı da tehdit eden bir durum var. Türkiye bu konuda önlem almakta haklı. Temu üzerinden yapılan alışverişler gümrük vergisinden muaftı. Artık bu muafiyeti sınırlandıracak önlemler var" dedi.

Tüketicilerin bu düzenleme ile birlikte yurt dışından eskisi kadar ucuza ürün satın alamayacağını söyleyen Çevikoğlu, "Bunun yanında sektörün beklentisi Türkiye'de yerleşik olmayan e-ticaret platformlarından yapılacak alışverişler için zorlaştırıcı tedbirlerin alınması. Zira burada vergi ödeyen, lisans bedeli ödeyen bir firma ile yurt dışından vergi ödemeden satış yapan bir firmanın rekabet etme şansı yok. 150 euroluk sınırın 30 euro seviyelerine indirilmesi çok daha rekabetçi bir ortam sağlayacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE KARŞI BİR HAMLE GELEBİLİR

Çevikoğlu, ayrıca bireysel ithalatta önemli denetim sorunları olduğunu ve ürünlerde kalite problemi yaşandığını vurguluyor. Buna göre yeni önlemler sonrasında sağlık açısından riski olan aşırı ucuz ürünlerin de Türkiye'ye girmesi yavaşlatılacak.

Çevikoğlu, tüm bu önlemler alınırken Türkiye'nin de e-ihracatçı sayısını arttırma hedefinde olduğunu ve sıkı önlemlerin Türkiye'ye karşı bir hamle olarak dönebileceğini de belirtiyor.

Sektör temsilcileri sipariş başına düşen vergi yükünün arttırılması, sıkı gümrük ve evrak kontrolleri sonrasında Temu'nun ciddi bir sipariş kaybına uğrayacağını belirtirken Temu'nun bu ek maliyetleri de sübvanse edebileceği konusunda ayrı bir parantez açıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Alınan karar sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük yankı ile karşılandı. Vatandaşlar tepkilerini böyle dile getirdiler...