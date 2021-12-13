16 Aralık'ta açıklanacak! Merkez Bankasının yılın son faiz kararı ne olacak? İşte tahminler

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 16 Aralık'ta saat 14:00'te açıklayacak. Kasım ayında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), 100 baz puan faiz indirimi kararı almıştı. Gözler şimdi yeni faiz kararında. Yayımlanan son anketlerde birçok kuruluş faiz indiriminin devam edeceğini öngörse de, Credit Suisse'tan gelen on tahmininde indirimin devam etmeyeceği belirtildi. Deutsche Bank ise faiz artırımı olacağını öngördü.

BLOOMBERG HT: FAİZ İNDİRİMLERİNE DEVAM

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 17 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti TCMB'nin 16 Aralık'taki toplantıda politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 14'e çekmesi yönünde.

Ankette 16 Aralık'taki toplantı için iki kurum 200 baz puanlık faiz indirim beklentisi içinde olduğunu belirtirken, bir kurum 75 baz puan ve diğer bir kurum ise 25 baz puan indirim tahmininde bulundu.

REUTERS ANKETİ: 100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12'sinin tahminleri haftalık repo faizinin 25 ile 200 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan %14 olarak şekillenmiş durumda. Bir ekonomist politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

Ankette 2022 yılı sonunda politika faizi tahmini için sorulan soruya cevap veren sekiz ekonomistin medyanı ise %13 oldu.

CREDİT SUİSSE EZBER BOZDU

İsviçreli banka Credit Suisse ekonomistleri, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMLERİNE DEVAM EDECEK ÖNGÖRÜSÜ

İngiltere merkezli Barclays, Merkez Bankası'nın haftaya açıklayacak faiz kararına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Uluslararası yatırım bankası Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek iki toplantıda toplam 300 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 12 seviyesine indirmesini bekliyor.

FİTCH'TEN TÜRKİYE'YE FAİZ UYARISI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirmesinin makroekonomik istikrar için risk yarattığını belirtti. Kurum, gelişmiş ülkelerin faizleri artırmasına karşı Türkiye'nin bölgedeki en kırılgan ülke olduğunu belirtti.

UNİCREDİT FAİZ İNDİRİMLERİNİN DEVAMINI BEKLİYOR

Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.

AA'NIN ANKETİ: YÜZDE 14'E ÇEKİLEBİLİR

AA Finans'ın 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

BLOOMBERG: 1OO BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, TL’deki değer kaybını, “Türk lirası, S&P Global Ratings’in ülkenin kredi notu görünümünü negatife indirmesinin ardından bu haftaki merkez bankası toplantısı öncesinde dolar karşısında 14’ün altına düşerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi” ifadeleriyle gördü.

TL’deki değer kaybının bugün yüzde 4,2’ye ulaştığını hatırlatan Bloomberg, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyümeyi desteklemek için borçlanma maliyetlerini düşürme talebi doğrultusunda TCMB’nin bu hafta politika faizini düşürmesi düşürmesi bekleniyor” dedi.

Bloomberg, perşembe günü gerçekleşecek toplantıya ilişkin yaptığı anketi de aktardı. Bu ankete katılan 19 ekonomistin tahminlerinin ortalamasına göre, merkez bankasının bu hafta 100 baz puan daha faiz indirerek politika faizini yüzde 14’e düşürmesi bekleniyor.

DEUTSCHE BANK: POLİTİKA FAİZİ ARTABİLİR

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini söyledi.



