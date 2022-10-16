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16 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi

16.10.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı ekim ayının ortalarına gelinmesiyle araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Peki 16 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. İşte 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi...

16 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırmaları hız kazandı. Bilindiği gibi evde bakım maaşı sorgulaması SMS ile ya da e-Devlet ile gerçekleştirilebiliyor. Evde bakım maaşı 2 bin 706 TL olarak ödeniyor. Evde bakım maaşı 16 Ekim yatan iller belli oldu. İşte 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşı yatan iller:

16 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.


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evde bakım maaşı (engelli maaşı) evde bakım maaşı
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