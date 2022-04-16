16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Nisan günü arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar maaşların durumunu sorguluyor. Her ay farklı ilde farklı tarihler için yatıırlan evde bakım maaşını almak çok kolay. Peki; 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER!

Aksaray

Afyonkarahisar

Ankara

Antalya

Bilecik

Bolu

Bursa

Çanakkale

Diyarbakır

Gaziantep

Hatay

İstanbul

İzmir

Karabük

Kayseri

Kırıkkale

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Niğde

Ordu

Osmaniye

Tokat

Uşak

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden de sorgulayabilmeniz mümkün. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve sonrasında tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmakta.

