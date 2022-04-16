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16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yattı?

16.04.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı merak edilen konulardan birisi oluyor. Devlet tarafından her ay düzenli olarak yüzbinlerce kişiye ödenen evde bakım maaşını E-Devlet üzerinden sorgulayabiliyorsunuz. Yapacağınız sorgulama ile hesabınızda para olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Nisan günü arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar maaşların durumunu sorguluyor. Her ay farklı ilde farklı tarihler için yatıırlan evde bakım maaşını almak çok kolay. Peki; 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER!

Aksaray
Afyonkarahisar
Ankara
Antalya
Bilecik
Bolu
Bursa
Çanakkale
Diyarbakır
Gaziantep
Hatay
İstanbul
İzmir
Karabük
Kayseri
Kırıkkale
Kocaeli
Konya
Malatya
Manisa
Niğde
Ordu
Osmaniye
Tokat
Uşak

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden de sorgulayabilmeniz mümkün. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve sonrasında tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmakta.

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