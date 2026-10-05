163 milyon TL nereden geldi? Dedesi toprak ağasıymış! Fatma Betül Sayan Kaya ile görüşen Hadi Özışık anlattı

Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen hisse işlemleriyle ilgili iddiaların ardından AK Parti’deki görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bu kez gazeteci Hadi Özışık’ın anlattıkları gündemde. Kaya'yı telefonla aradığını belirten Özışık, Kaya'nın "ailesinden kalan topraklardan" söz etti.

ÖZIŞIK: "DEDEDEN KALMA TOPRAK SAHİBİ"

YouTube yayınında görüşmeden söz eden Özışık, Kaya’nın kendisine dedesinden kalan taşınmazları anlattığını söyledi. Özışık, Kaya’nın Doğubayazıt’ta aileden kalan toprakları bulunduğunu aktarırken bölgenin neredeyse tamamının dedesinden kaldığını ileri sürdü.

“İNANILMAZ DEMORALİZE, ÇÖKMÜŞ DURUMDA”

Telefon görüşmesi sırasında Kaya’nın ağladığını, iki çocuğunun da yanında olduğunu belirten Özışık, “Ağlama seslerini duyuyorum” dedi ve Kaya için “İnanılmaz demoralize, çökmüş durumda. Adeta bir hücrede gibi tek başına kalmış” ifadelerini kullandı.

“ALLAH RIZASI İÇİN HABER YAPMA, OFF-THE-RECORD KALSIN”

Özışık, Kaya’nın konuşmanın haber yapılmamasını istediğini de aktardı. Kaya’nın kendisine “Allah rızası için haber yapma, off-the-record kalsın” dediğini belirten Özışık, görüşmenin ayrıntılarını paylaşmayacağını söyledi.

163 MİLYON TL'DEN 2,17 MİLYAR TL'YE

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin gündeme taşıdığı iddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya, Özata Denizcilik hisselerinin alımına yaklaşık 63 milyon 359 bin TL, eşi İlyas Kaya ise 99 milyon 687 bin TL yatırdı, satışlardan kendisi 1 milyar 344 milyon TL, eşi ise 826 milyon TL çekti. Böylece çiftin toplam başlangıç sermayesi yaklaşık 163 milyon TL, satışlardan çektiği öne sürülen tutar ise 2,17 milyar TL olarak gündeme geldi.