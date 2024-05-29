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17.002 TL sınırı ilk kez geçilmişti… SGK Uzmanı asgari ücrete ara zamda tabloyu anlattı: 'Daha fazla olacak'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.05.2024 08:22
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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Açıklamalar olumsuz olsa da milyonlarca asgari ücretli çalışan ara zam içinm emekli ve memur zammı dönemini beklemeye devam ediyor. Ocak 2024’te asgari ücreti kuruşu kuruşuna bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret zammı için kritik tarihleri açıkladı. Temmuz ayı tablosunu ortaya koyan dikkat çeken sözler söyledi.

17.002 TL sınırı ilk kez geçilmişti… SGK Uzmanı asgari ücrete ara zamda tabloyu anlattı: 'Daha fazla olacak'

Asgari ücrete ara zam için hükümet ve işveren tarafından gelen açıklamalarla kapılar kapanmıştı. Ancak milyonlarca asgari ücretlinin beklentisi tüm açıklamalara rağmen devam ediyor. Peki asgari ücrete ara zam olacak mı? Ocak 2024 asgari ücret zammını bilen isim maaşlarda artış yapılmaması halinde Temmuz ayında yaşanacak tabloyu ortaya koydu.

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“TEPKİ DAHA FAZLA OLACAK”

SGK Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Emekli aylıkları 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyonun belirlenmesi sonrasında belli olacak. 3-20 Temmuz tarihleri arasında emeklilere sadece altı aylık TÜİK enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ortalama yüzde 25, memur emeklilerine ve memurlara ortalama yüzde 20 fark verilmesi durumunda, asgari ücrete zam yapılmaması durumunda halkın ekonomi politikalarına tepkisi bugünkünden daha fazla olacak” ifadelerini kullandı.

“Bir de esnafa yönelik sıkı incelemeler, denetimler esnafı da bıktırtacak” diyen SGK Uzmanı, “Kira artışlarında sabit yüzde 25 uygulamasına son verildiğinde her geçen gün erken seçim talebi artarak devam edecek” diye yorumda bulundu.

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MHP’DEN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Asgari ücrete ara zam için geçtiğimiz günlerde en olumlu çıkışlardan biri ise MHP Lideri Devlet Bahçeli’den gelmişti. Bahçeli ekonomi yönetimine ‘destek veririz’ mesajı iletirken, “Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görev olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız” diye açıklama yapmıştı.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Öte yandan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun araştırma sonuçlarına göre, açlık sınırı mayıs ayında 19 bin 926 liraya yükselirken, yoksulluk sınırıysa 59 bin 353 liraya çıktı.

Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre ise Nisan ayında açlık sınırı bu yıl ilk kez asgari ücreti geçti ve 17 bin 725 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı da 57 bin 736 TL oldu.

TÜRK LİRASI (205)

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücret 2024 rakamı yüzde 49 artışla net 17.002 lira olmuştu. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturuyor. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruşa yükselmişti.

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